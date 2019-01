Ajax dit seizoen al voor 165.000 euro beboet

Voor iedere supporter die een fakkel afsteekt, of aansteker die op het speelveld belandt kan een club in het bonnenboekje komen. Aanleiding voor de boete van vrijdag was bijvoorbeeld het feit dat er tijdens de thuiswedstrijd tegen Bayern München vanuit Ajax-vakken allerlei voorwerpen gegooid werden. De teller staat nu op 165.000 euro.



Hoe dan ook een smet op het seizoen, zegt een woordvoerder van Ajax. "Iedere boete is er een te veel. Die kun je niet in spelers steken of in de faciliteiten op de club." Hij laat weten dat Ajax haar best doet iedere euro op raddraaiers te verhalen.