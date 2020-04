Ajax-directeur Overmars wil competitie niet meer uitspelen

Ajax-directeur Marc Overmars. Beeld BSR Agency

“Ik weet dat heel veel clubs er ook zo over denken, gewoon duidelijkheid willen en vinden dat de eredivisie niet meer moet worden uitgespeeld. De eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt. Premier Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is,” zegt Overmars.

Eerder pleitten onder meer ook PEC Zwolle en Fortuna Sittard al voor de beëindiging van het seizoen, dat door de uitbraak van het coronavirus volledig is stilgevallen.