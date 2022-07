Ajax dicht bij transfers Conceição, Brobbey en Bassey

Francisco Conceição in het shirt van FC Porto. Beeld EPA

Conceição is een 19-jarige flankspeler. Portugese media melden dat Ajax bereid is om de vastgestelde vergoedingssom van vijf miljoen euro te voldoen aan FC Porto. Conceição zelf is in Amsterdam om een medische keuring te ondergaan.

Francisco Conceição is de zoon van voormalig topvoetballer - en huidige trainer van FC Porto – Sérgio Conceição. Hij is een kleine (1.70 meter) vleugelspeler, snel op de eerste meters en van origine linksbenig. Net als de Braziliaan Antony bij Ajax speelt hij meestal vanaf de rechterflank. Volgens insiders bij Ajax heeft hij de lef en de brutaliteit van Antony in zijn spel, maar mist hij nog de agressiviteit. Zijn drive is geweldig, zowel aanvallend als verdedigend.

De jeugdinternational van Portugal heeft 50 wedstrijden in het eerste elftal van Porto gespeeld, meestal als invaller. Ook in de Champions League heeft hij al ervaring opgedaan.

Bij Ajax kan Conceição (voor hem ligt een vijfjarig contract klaar) in de voetsporen treden van Antony, van wie de clubleiding verwacht dat hij komend seizoen nog in Amsterdam te bewonderen is.

Brian Brobbey

Ajax is ook druk bezig om zich in de punt van de aanval te versterken. “We hebben een spits nodig,” zei trainer Alfred Schreuder vrijdag na de oefenwedstrijd tegen KAS Eupen (1-1), “en misschien wel twee.” De onderhandelingen tussen Ajax en RB Leipzig over een transfer van Brian Brobbey zijn weer hervat. De clubs lijken elkaar te vinden in een transfersom van bijna 18 miljoen euro. Brobbey en Ajax waren al langer akkoord over een contract tot medio 2027.

Calvin Bassey

Ajax nadert ook een akkoord met Rangers FC over de transfer van Calvin Bassey (22), die de naar Manchester United vertrokken Lisandro Martínez moet opvolgen. Ajax heeft een verhoogd bod neergelegd bij Rangers, dat een vraagprijs van 25 miljoen euro hanteert. Daardoor kijken beide clubs nog tegen een klein gat aan, waarvan de verwachting is dat die binnen enkele dagen gedicht kan en zal worden. Wel ondervindt Ajax nog concurrentie van een Premier League-club - naar verluidt Brighton & Hove Albion -, die eveneens bereid is ver te gaan voor de linksbenige verdediger.

Dat Rangers inmiddels rekening houdt met een vertrek van Bassey, blijkt wel uit het feit dat de Nigeriaan door trainer Giovanni van Bronckhorst uit de selectie is gehouden voor het oefenduel met Blackpool zaterdagmiddag. Bassey sprak al met Ajax-coach Alfred Schreuder en is zelf in hoofdlijnen al rond met de club uit Amsterdam.

