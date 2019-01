Ajax defensief geen antwoord op Heerenveen

Ajax heeft een kans om de koppositie in de eredivisie te heroveren laten liggen. PSV speelde 2-2 tegen Emmen, maar de Amsterdammers faalden zondagmiddag voor eigen publiek. Ajax had al 988 dagen niet meer bovenaan gestaan, na het dramatische gelijkspel op 8 mei 2016 tegen De Graafschap (1-1); de dag waarop PSV kampioen werd.



Waarom zijn Ajax en PSV zo belabberd uit de winterstop gekomen?

Moeilijk te zeggen. Feit is wel dat beide clubs ver van huis hebben overwinterd. De twee beste ploegen van de eredivisie zaten voor kerst in een flow, maar zijn met een valse start aan 2019 begonnen.



Bij Ajax ontbrak keeper Andre Onana. Hij werd vervangen door Kostas Lamprou. Was dat het verschil?

De vraag stellen is hem bijna beantwoorden. Onana is op weg een van de betere keepers van Europa te worden. Dat kun je van Lamprou moeilijk beweren. De kleine doelman zag er bij drie van de vier Friese goals niet goed uit. Hij had bovendien geluk dat arbiter Gözübüyük geen penalty gaf toen Lamprou spits Sam Lammers ondersteboven liep. Met Onana op doel kreeg Ajax dit seizoen 7 doelpunten tegen. Lamprou moest in anderhalve wedstrijd al 5 goals incasseren.



Maar het gelijkspel is toch niet aan Lamprou alleen te wijten?

Nee, Ajax had defensief niet altijd een antwoord op het spel van de Friese ploeg, die dit seizoen zo veel doelpunten tegen krijgt maar zelf ook makkelijk scoort. Ajax speelde een prima eerste en een beroerde tweede helft. Als Dusan Tadic op slag van rust had gescoord uit een penalty was de Amsterdamse ploeg met een 4-1 voorsprong naar de kleedkamer gegaan.



Een gemiste kans?

Dat is een open deur. Zelfs een goal van pinchhitter Klaas-Jan Huntelaar (4-3) was niet genoeg voor drie punten en de koppositie in de eredivisie. In de blessuretijd prikte Kik Pieri een corner langs Lamprou. PSV houdt twee punten voorsprong op Ajax.