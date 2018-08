Ajax dankt de var in Venlo

De var, video assistant referee, heeft dit seizoen zijn intrede gedaan in de eredivisie. Hij was zaterdagavond beslissend voor Ajax in de uitwedstrijd tegen VVV.



Want?

Op basis van de waarneming van de videoref nam scheidsrechter Kevin Blom twee cruciale beslissingen. Voor rust keurde hij een treffer van VVV'er Martin Samuelsen af. Drie minuten voor tijd beoordeelde Blom op basis van de videobeelden een duwfout tegen Klaas-Jan Huntelaar als een penalty.



Terecht?

Je zou een (lichte) overtreding kunnen zien in de wijze waarop Samuelsen het duel aanging met Nicolás Tagliafico. Hij trok de Argentijn aan zijn mouw voordat hij raak schoot. En Roel Janssen, verdediger van VVV, gaf Huntelaar in het strafschopgebied een duw in de rug bij een voorzet van de linkerflank. Dusan Tadic benutte de penalty en bezorgde Ajax daarmee de zege.