Ajax-dames nemen revanche en verslaan PSV in de bekerfinale

Ajacied Nadine Noordam (blauw) en Esmee Brugts van PSV (rood) in duel tijdens de bekerfinale. Beeld ANP

In de finale van de KNVB Beker Vrouwen nam Ajax kort voor rust de leiding. Romée Leuchter kreeg de bal in de 39e minuut op de rand van het zestienmetergebied aangespeeld en ze wist haar tegenstandster van zich af te houden. Leuchter tikte de bal breed op de inlopende Nadine Noordam, die beheerst in de hoek raak schoot: 1-0.

De tweede helft in Nijmegen verliep spectaculairder dan de eerste, met kansen voor beide doelen. Na een fout van verdedigster Ajax-verdediger Jonna van de Velde, die zich bij de zijlijn simpel liet aftroeven, kon Amalie Thestrup in de 74e minuut bij de eerste paal de gelijkmaker voor PSV binnenwerken.

De ploeg uit Eindhoven kon maar kort genieten van die gelijke stand. Na een fraaie pass van Victoria Pelova kopte Leuchter de bal in de 76e minuut via de grond in het doel. Een voorsprong die Ajax niet meer weggaf.

Leuchter, oud-speelster van PSV, had met het doelpunt en de assist een belangrijk aandeel in de bekerwinst van Ajax. Het is de vijfde keer dat Ajax de beker bij de vrouwen wint. Eerder won de Amsterdamse club in 2014, 2017, 2018 en 2019. PSV won de beker alleen in 2021.

Winst extra mooi

Winst van de KNVB-beker met Ajax tegen PSV voelde voor Noordam extra goed. Vorig seizoen verloor de middenveldster, die toen nog bij ADO speelde, in de finale met 1-0 van PSV. “Dan is dit extra mooi natuurlijk”, aldus Noordam tegen ESPN. “Ik had wel extra motivatie. De nederlaag van vorig jaar knaagde nog wel een beetje. De drang om te winnen is dan des te groter.”

Bij de tweede treffer van Leuchter gaf international Pelova de assist. “Eindelijk mijn eerste prijs, op mijn 22e,” aldus Pelova. “Ik heb nu één doel bij Ajax en dat is kampioen worden. Ik heb alle vertrouwen in ons.”

Pelova zat zondag voor de tv toen Ajax de finale bij de mannen met 2-1 van PSV verloor. “Ik baalde dat ze niet wonnen. In de rust zei ik ook dat wij de voorsprong vast moesten houden en niet weg moesten geven in het begin van de tweede helft, zoals bij de mannen gebeurde. Dus dat neem je wel mee.”