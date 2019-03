Ajax dag eerder tegen Excelsior vanwege Champions League

In de Johan Cruijff ArenA wordt om 18.30 uur afgetrapt. De uitwedstrijd van Ajax tegen Willem II op zaterdag 6 april is met vijf kwartier vervroegd en begint nu om 18.30 uur.



De KNVB voert de twee wijzigingen door om Ajax meer rust te geven voor de wedstrijden in de Champions League. De eerste wedstrijd van de Amsterdammers in de kwartfinales van het belangrijkste Europese clubtoernooi is dinsdag 9 of woensdag 10 april. De return volgt op dinsdag 16 april of woensdag 17 april.



De loting voor de kwartfinales is vrijdag. Dan worden ook de speeldata bekend.



Televisiecontracten

Door de twee wijzigingen van Ajax zijn, vanwege televisiecontracten, ook tijdstippen en data van een aantal andere duels aangepast. FC Groningen tegen Excelsior begint 6 april om 19.45 uur in plaats van 18.30 uur. Feyenoord en Heracles trappen zaterdag 13 april af om 20.45 uur in plaats van 19.45 uur. Datzelfde geldt voor Fortuna Sittard en VVV-Venlo.



Het duel tussen Willem II en PEC Zwolle gaat van zaterdag 13 naar zondag 14 april (14.30 uur) en de wedstrijd tussen FC Utrecht en Vitesse heeft zondag 14 april 16.45 uur als nieuw aanvangstijdstip gekregen.



'Deze wijzigingen zijn afgesproken met de betrokken clubs om Ajax een optimale voorbereiding te bieden op de kwartfinale van de Champions League,' meldt de KNVB, die eerder de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle uit het programma haalde om het team van coach Erik ten Hag rust te geven in aanloop naar de return tegen Real Madrid in de achtste finales.



Zwolle was het met dat besluit niet eens en stapte naar de arbitragecommissie van de KNVB. Die commissie achtte zich niet bevoegd een besluit te nemen. Zwolle ging onder protest met de nieuwe speeldatum akkoord.



