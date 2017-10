De Dijk doet iets terug tegen Ajax

De Amsterdamse amateurs van AVV Swift zorgden in de eerste ronde van de KNVB-beker voor een stunt door bekerwinnaar Vitesse uit te schakelen. De ploeg verraste op het Olympiaplein vriend en vijand door de club uit Arnhem de gehele reguliere speeltijd én verlenging op 0-0 te houden, en de penalties daarna nét iets beter te nemen.



De volgende hobbel voor Swift op weg naar de beker is Feyenoord, dat vanavond in De Kuip moet worden verslagen. Twintig bussen met supporters rijden vanavond in colonne naar Rotterdam-Zuid en hopen op een nieuwe stunt.



Ook de andere Amsterdamse amateurclub, ASV De Dijk uit Noord, hoopt op een spektakel. Dat zou dan wel ten koste gaan van Ajax, dat dankzij een makkelijke overwinning op de amateurs uit Scheveningen ook de tweede ronde wist te halen.



Luis Suárez

Voor De Dijk-spelers Jeroen Verhoeven (37) en Jack Tuijp (34) zorgt de wedstrijd van vanavond voor herinneringen aan 2008, toen het duo met Volendam stuntte tegen het Ajax van Luis Suárez en co. Nu spelen de oud-profs bij De Dijk.



Ajax en De Dijk treffen elkaar in het Krasstadion van FC Volendam. De tweededivisionist had het liefst gezien dat de wedstrijd gespeeld zou worden op eigen sportpark Schellingwoude, maar vanwege veiligheidsredenen moest er worden uitgeweken naar Volendam.



Bij Ajax ontbreken Mitchell Dijks en reservedoelman Benjamin van Leer wegens blessures. Joël Veltman en Amin Younes krijgen rust.



Volg dit in dit liveblog de wedstrijd tussen De Dijk en Ajax vanaf 18.30 uur en Feyenoord en Swift vanaf 20.45 uur.



