Ajax-coach Steijn spant kort geding aan na uitspraken over ‘duistere deals’, Van Hooijdonk biedt excuses aan

Maurice Steijn Beeld ANP

Steijn eiste via een brief van zijn advocaat aanvankelijk rectificatie, maar stapt nu dus naar de rechter. Van Hooijdonk moest zijn uitspraken op de website van de NOS intrekken. Ajax liet eerder bij monde van een woordvoerder weten op de hoogte te zijn van de juridische stappen van de nieuwe trainer en hem daarin te steunen.

Hierop heeft Van Hooijdonk besloten om excuses aan te bieden. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor het kort geding en of hij kan aanblijven als voetbalanalist bij de NOS.

‘Duistere deals’

Zondagavond beschuldigde Van Hooijdonk Steijn van het sluiten van ‘duistere deals met bevriende zaakwaarnemers’ in zijn periode als coach van NAC, drie jaar geleden. Dat deed de oud-voetballer aan tafel bij Studio Voetbal.

“Afgelopen zondag heb ik tijdens de uitzending gezegd dat Maurice Steijn betrokken zou zijn geweest bij duistere dealtjes met makelaars”, zegt hij op de site van de NOS. “Deze opmerking heb ik in ‘the heat of the moment’ gemaakt, in een discussie met tafelgasten. Voor mijn opmerking heb ik geen bewijs en die opmerking had ik daarom ook niet moeten maken. Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en ik bied hem mijn excuses aan. Wanneer het stof is gedaald, neem ik contact op met Maurice om wat tussen ons speelt, uit te praten.”

De 49-jarige Steijn werkt sinds kort bij Ajax, dat hem deze zomer aanstelde als hoofdtrainer. De Hagenaar had afgelopen seizoen Sparta onder zijn hoede en was eerder trainer van onder meer ADO Den Haag en NAC. Bij laatstsgenoemde club zat Sydney van Hooijdonk, de zoon van Van Hooijdonk, in zijn selectie.

Studio Voetbal

Voorlopig is Van Hooijdonk niet als analist te zien in het NOS-programma Studio Voetbal. Dat hebben de NOS en Van Hooijdonk ‘in goed overleg’ met elkaar besloten, aldus een woordvoerdre van de omroep. “De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Mede gezien de onduidelijkheid die dit oplevert is NOS Sport van mening dat Van Hooijdonk voorlopig niet kan aanschuiven als tafelgast en analist. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen op een later moment andere besluiten worden genomen.”

De NOS liet eerder al weten te betreuren dat er meningen onvoldoende zijn onderbouwd tijdens de uitzending van Studio Voetbal. “Van de gasten aan tafel wordt ook verwacht dat zij hun mening en analyses geven”, stelde Jacqueline Smit, hoofd van NOS Sport. “Het is wel belangrijk dat de beweringen onderbouwd worden. Dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende of niet gebeurd. Dat is onderdeel van de evaluatie.”

Uitvoerig gesproken

De voorbije dagen is uitvoerig gesproken over de kwestie door diverse partijen. Zowel aan tafel als telefonisch was er voortdurend overleg tussen de (sport)leiding van de NOS, Van Hooijdonk zelf, maar ook met Ajax, NAC en de andere analist Rafael van der Vaart die zondagavond ook aan de discussie deelnam. Het is algemeen bekend dat Van Hooijdonk en Steijn geen goede relatie met elkaar hebben.

De oud-international zit tegenwoordig in de raad van commissarissen van NAC en is daar verantwoordelijk voor technische zaken. Edwin van Baal, toenmalig voorzitter van de raad van commissarissen van NAC, schreef een brief naar Ajax. Daarin neemt hij afstand van de ‘insinuaties en aantijgingen’ aan het adres van Steijn. ‘Wij herkennen de uitlatingen van Pierre verre van en distantiëren ons daar dan ook van. Deze zijn onterecht schadelijk,’ schrijft hij. Van Baal wijst op het strenge toezicht op het transferbeleid bij NAC destijds.

Het is de vraag wat ESPN doet. Van Hooijdonk neemt bij die zender de voetbalanalyses op donderdagavond voor zijn rekening. Dan laat hij zijn licht schijnen op wedstrijden van de Europa League en Conference League. Ajax gaat zich vanaf volgende week via de play-offs proberen te plaatsen voor de Europa League. Lukt dat niet, dan komt de ploeg van Steijn uit in de Conference League. ESPN was niet bereikbaar voor commentaar.