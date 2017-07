Ajax buigt voor Olympique Lyon

De ploeg van trainer Marcel Keizer moest in het Stade Pierre Rajon van Bourgoin-Jallieu, iets ten zuidoosten van Lyon, met 2-0 buigen voor de Fransen.



Beide clubs troffen elkaar enkele maanden geleden ook al in de halve finales van de Europa League, toen was Ajax over twee duels net te sterk (4-1 en 1-3). Voor Ajax diende het duel met Lyon als test voor het tweeluik met een andere Franse club, Olympique Nice, in de derde voorronde van de Champions League.



Eigen doelpunt

Volgende week woensdag is de eerste wedstrijd in Nice, de return in Amsterdam staat voor 2 augustus op het programma. Nick Viergever opende in de twaalfde minuut met een eigen doelpunt de score.



Onder druk van Maxwell Cornet werkte hij een voorzet van Nabil Fekir achter doelman Benjamin van Leer. Amine Gouiri tekende in de 77e minuut voor de 2-0, bij een snelle uitbraak van Lyon waarbij de Amsterdamse defensie rammelde.



De lat

De Fransen raakten ook nog twee keer de lat. Keizer stuurde tegen Lyon grotendeels de ploeg het veld in die volgende week ook zal starten tegen Nice. Alleen doelman André Onana ontbrak nog. In Frankrijk mocht nieuweling Van Leer starten onder de lat. Hij maakte een kwartier voor tijd plaats voor Stan van Bladeren.



Bij Lyon stonden Memphis Depay en de van Ajax overgekomen Kenny Tete in de basis, Bertrand Traoré deed niet mee. Eerder op de dag eindigde het treffen tussen de reserves van Ajax en Lyon in 2-2. Václav Cerny en Frenkie de Jong maakten de Amsterdamse doelpunten, Klaas-Jan Huntelaar fungeerde als aanvoerder van Ajax.