Ajax buigt in de slotfase voor Liverpool door kopbal Matip

De maker van de winnende goal was Joël Matip. Hij kopte raak uit een corner. Op de zege viel niets af te dingen, maar zuur was het zeker voor Ajax dat zich met man en macht verweerde. Napoli kan woensdag een goede slag slaan in de poule op bezoek bij Rangers FC. Als de Italianen ook hun tweede wedstrijd winnen, gaan ze met zes punten alleen aan de leiding. Ajax en Liverpool hebben er nu drie.

Ajax-trainer Alfred Schreuder borduurde in Engeland voort op de plannen die hij voor de eerste groepswedstrijd tegen Rangers had gesmeed. Hij stuurde dezelfde elf het veld in als een week geleden, toen de Schotten in de Johan Cruijff Arena op een hoopje werden gespeeld (4-0). Dus met Mohammed Kudus in de spits en Steven Berghuis op het middenveld.

Hij gaf zijn spelers de opdracht mee om durf en lef te tonen in een volgepakt Anfield. De enige mogelijkheid volgens Schreuder om een topelftal te verslaan. Die moed hadden de Ajacieden misschien wel, maar niet het vermogen om onder de druk van de opponent uit te komen. Het tempo lag beduidend hoger dan een week geleden in het duel met Rangers dat Ajax op zijn sloffen won.

Snelheid

Ajax maakte indruk de laatste weken, terwijl Liverpool in zes jaar onder Jürgen Klopp nog nooit zo slecht aan een seizoen begonnen was. In de competitie werden maar twee van de eerste zes duels gewonnen. De 4-1 nederlaag tegen Napoli, in de eerste poulewedstrijd van de Champions League kwam hard aan. “We moeten onszelf opnieuw uitvinden,” zei de Duitse coach. Tegen Ajax waren weer sprankjes te zien van de succesformatie die Klopp bouwde. Drie keer haalde Liverpool de finale van de Champions League, in 2019 werd de beker gewonnen.

De snelheid van Liverpool, vooral in de voorste linie, was Ajax soms te machtig. Opvallend was dat de Amsterdammers moeite hadden om voetballend op de helft van de thuisploeg te komen. Doelman Remko Pasveer was vaak gedwongen de lange bal te spelen, maar die kwam negen van de tien keer net zo hard weer terug.

In de zeventiende minuut kreeg Liverpool de zo gewenste voorsprong. Jurriën Timber verloor een kopduel in de buurt van zijn eigen strafschopgebied en daarmee was de onderbezette laatste linie van Ajax in één keer uit elkaar gespeeld. De vrijstaande Mo Salah had geen moeite de bal langs Pasveer te schieten.

Verwoestende uithaal

Ajax kon er weinig tegenover stellen, maar maakte van de eerste geslaagde aanval na een klein half uur spelen wel meteen een succesnummer. Linksback Daley Blind, die zijn honderdste Europese clubwedstrijd speelde, stuurde met een fraaie pass Steven Berghuis de diepte in. Zijn lage voorzet rolde voor de voeten van Kudus. De Ghanees draaide naar zijn linkerbeen en haalde verwoestend uit. Via de onderkant van de lat stuitte de bal achter de doellijn. Het was Kudus’ tweede doelpunt in de Champions League en deze was minstens even fraai als zijn eerste tegen Rangers.

De treffer bracht geen verandering in het wedstrijdbeeld. Liverpool hield het initiatief en creëerde de kansen. Virgil van Dijk was dicht bij met een kopbal uit een corner, en Trent Alexander-Arnold met twee schoten, maar Pasveer gaf geen krimp.

In de tweede helft werd Ajax omsingeld door het opgekrabbelde Liverpool, dat met de ervaren middenvelder Thiago Alcantara (hersteld van een hamstringblessure) een belangrijke speler terughad. De statistieken waren veelzeggend: tegenover de twee doelpogingen van Ajax in de eerste zeventig minuten, stonden er negentien van de Engelse topclub.

Maar de kampioen van Nederland – met Steven Berghuis als beste speler – bezweek niet onder de druk. Sterker, het scheelde een paar centimeter of Ajax had een voorsprong genomen. Een kopbal van Daley Blind, na een fijne voorzet van Dusan Tadic, scheerde een kwartier voor tijd langs de paal. De mokerslag volgde op een moment dat die niet meer werd verwacht. Door de rake kopbal van Matip doet Liverpool weer mee in Groep A.