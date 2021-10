Ajax breidt trainingscomplex uit met ministadion

Een van de voetbalvelden op sportpark De Toekomst, het trainingscomplex van Ajax. Beeld ANP XTRA

De gemeente en Ajax bereikten onlangs overeenstemming over de uitbreidingsplannen. Tot en met 2025 blijft P2 nog een parkeerterrein en werkt de club de plannen verder uit. Daarna kan de club beginnen met de realisatie van het project. Welke voorwaarden er precies gesteld zijn, is niet bekend, maar het terrein krijgt ook een publieke functie voor fans en omwonenden van de nog aan te leggen wijk De Nieuwe Kern. Vanaf 2024 worden daar 4500 nieuwe woningen gerealiseerd.

Ajax denkt aan een stadion met een capaciteit van 3000 tot 3500 plaatsen, maar dat kan worden uitgebreid. “Het is nog te prematuur om nu al definitieve aantallen te noemen,” aldus een woordvoerder. Om de parkeerdruk niet te laten oplopen na het verdwijnen van parkeerterrein P2, zal in de buurt van De Toekomst een nieuw parkeerterrein aangelegd gaan worden.

Algemeen directeur van Ajax Edwin van der Sar zegt dat de club met deze plannen ‘een nieuwe stap kan zetten’. “Ons doel is structureel aanhaken bij de Europese top en onze jeugdopleiding en de doorstroming van jeugd naar het eerste elftal speelt daar een belangrijke rol in. Daarnaast groeit ook het vrouwenvoetbal en die ontwikkeling zal zich doorzetten.”

Uitfans

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) denkt dat met deze plannen de samenwerking tussen de gemeente Ouder-Amstel en Amsterdam verbeterd kan worden bij de aanleg van De Nieuwe Kern. “Ajax kan concrete plannen gaan maken voor het trainingscomplex en de gemeente Amsterdam krijgt samen met de overige grondeigenaren ruimte voor de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk met ruimte voor woningen en voorzieningen.”

Fans van clubs uit de Keuken Kampioen Divisie zullen ook blij zijn met de aanleg van het ministadion door Ajax. Jong Ajax, dat uitkomt in deze competitie, werkt zijn wedstrijden nu af op het eerste veld van De Toekomst, maar daar is de capaciteit voor uitfans minimaal. Veel clubs klaagden daarover in de afgelopen jaren. Met de bouw van het ministadion moet het voor tegenstanders van Jong Ajax mogelijk worden om meer fans mee te nemen naar de wedstrijden.

Meerdere topclubs in Europa hebben een tweede stadion voor kleinere wedstrijden. Zo heeft Barcelona sinds 2019 het Estadi Johan Cruyff met een capaciteit van zesduizend bezoekers. In het stadion speelt het tweede elftal van de club en het eerste team van de vrouwen. Aartsrivaal Real Madrid heeft het Estadio Alfredo Di Stéfano met tevens ruimte voor zesduizend toeschouwers. Het tweede elftal van de club, Real Madrid Castilla, werkt er zijn wedstrijden af. Hoeveel toeschouwers er straks in het ministadion van Ajax passen, is nog niet bekend.