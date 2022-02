Ajax boekt zwaarbevochten zege op onbespeelbaar veld

Noussair Mazraoui (Ajax) en Ulrik Jenssen (Willem II) tijdens de wedstrijd tussen Willem II en Ajax. Beeld ANP

Het was een zwaarbevochten zege, op een veld dat met de minuut onbespeelbaarder werd. Ajax draaide de thuisploeg de duimschroeven steeds verder aan, maar verkwanselde een reeks kansen. In een wanhoopsoffensief trok Timber mee naar voren. Antony draaide de bal met links vanaf de rechterflank voor, waarna Timber onorthodox afwerkte. Hij moest die treffer wel bekopen met een knieblessure. Het is nog onduidelijk hoe ernstig die kwetsuur is.

Erik ten Hag hield in Tilburg vast aan een basisplaats voor Davy Klaassen. Hij nam de positie twee weken geleden over van de zieke Ryan Gravenberch - de middenlinie met Klaassen, Edson Álvarez en Steven Berghuis functioneerde uitstekend. Het zou een vingerwijzing kunnen zijn voor de Champions Leaguewedstrijd tegen Benfica, woensdag in Lissabon.

Ajax had in Tilburg echter meer moeite om de openingen te vinden dan in de meest recente duels. Vooral voor het doel van Willem II was de rust voor de beslissende pass en voor de afronding ver te zoeken. De omstandigheden hielpen niet mee. Storm Eunice had haar kleine zusje naar Brabant gestuurd. Rukwinden speelden niet alleen een spel met de paraplu’s van Ajax’ technische staf, maar ook met de bal.

Statistieken nadelig voor Ajax

Willem II, een beetje opgekalefaterd na een heel slechte serie voor de winterstop, verkocht de huid duur. Gesteund door volle tribunes was doelman Timo Wellenreuther voor Ajax een sta-in-de-weg. Vooral zijn redding op een afstandsschot van Timber was fraai; hij tikte de bal met een katachtige reflex over de lat.

De statistieken spraken in het nadeel van Ajax; telkens als de ploeg dit seizoen punten verspeelde, had Ajax voor rust niet gescoord. De eerste kans van de tweede helft was voor Willem II-middenvelder Daniel Crowley, die een sterke wedstrijd speelde. Hij schoot met links voorlangs het doel van Remko Pasveer. Twee minuten later antwoordde Dusan Tadic met een bekeken schot met rechts in de verre hoek, op aangeven van Klaassen. De openingstreffer werd echter afgekeurd op advies van de var. In een eerder stadium van de aanval had Antony een paar centimeter buitenspel gestaan.

Ajax zette een paar tandjes bij. Willem II kon zich nog maar moeilijk aan de Amsterdamse druk ontworstelen. Maar zolang Ajax niet scoorde, kon het elftal van trainer Fred Grim blijven hopen op een punt, of misschien wel meer.

Extra spits

Gravenberch kwam na ruim een uur alsnog binnen de lijnen, als vervanger van Álvarez. De slagregens maakten voetballen er niet makkelijker op. Het veld raakte verzadigd en de bal rolde steeds moeizamer. Klaassen kreeg een enorme kans, hij omspeelde doelman Wellenreuther, maar hij kwam daardoor in een te lastige hoek terecht.

Het was het laatste wapenfeit van Klaassen. Ten Hag bracht met Danilo een extra spits in het veld. De Braziliaan had met een van zijn eerste balcontacten de winnende op zijn schoen. De voorzet was van Antony, Sébastien Haller kopte de bal terug, waarna Danilo met een sliding van dichtbij de paal raakte.

De tijd begon te dringen voor Ajax in een heroïsche slotfase. Met nog tien minuten op de klok stevende de koploper van de eredivisie af op de derde 0-0 (Go Ahead Eagles, Heracles) van dit seizoen, maar Antony en Timber beslisten anders.

