Ajax boekt grootste zege in Arnhem sinds 2009

Is het spel net zo overtuigend als de resultaten?

Ja, Ajax gaf in stadion Gelredome een demonstratie weg. Vitesse is door de jaren heen een lastige tegenstander voor de Amsterdammers - vorig seizoen een 3-2 nederlaag - maar het stond nu na twintig minuten al 0-3.



Wie maakten de doelpunten?

Hakim Ziyech schoot al na twee minuten raak. De rechtsbuiten stond met een vrije trap ook aan de basis van de 0-2, van Klaas-Jan Huntelaar. Het was de 125ste eredivisietreffer van Klaas-Jan Huntelaar, net zoveel als Pierre van Hooijdonk. De 0-3 van Dusan Tadic, een subtiel stiftballetje, was de mooiste. Daar ging een vloeiende aanval aan vooraf.



Kon Ajax de concentratie wel vasthouden?

Moeilijk. Terwijl Vitesse zich stuk beet en stuk liep op het superieure positiespel van Ajax, lieten de Amsterdammers zich soms verleiden tot gallery play. Begrijpelijk ook wel, gezien het gemak waarmee de ploeg in de tiende wedstrijd van het seizoen - de laatste voor de interlandperiode - overeind bleef.



Hoogtepunten na rust?

De 126ste goal van Huntelaar, een fijn stiftje. Goed voor de grootste zege in Arnhem sinds 2009, toen Ajax met 5-1 won.



Lees het wedstrijdverloop van minuut tot minuut terug in ons liveblog.