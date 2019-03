Ajax blijkt in mentaal opzicht soms een labiele ploeg

Ajax hoopte op 31 maart in een rechtsreeks duel met PSV in de Johan Cruijff Arena de koppositie over te nemen in de eredivisie. Maar het gat groeide zondagmiddag naar vijf punten. Ajax is in mentaal opzicht soms een labiele ploeg.



Was de nederlaag te wijten aan een gebrekkige instelling?

AZ was ontegenzeggelijk gretiger en bereid om dieper te gaan dan Ajax, dat deze jaargang twee gezichten vertoont. Het verschil tussen de beste wedstrijden in de Champions League en de zwakste in de eredivisie is schrikbarend groot. Wat dat betreft is Ajax voer voor psychologen.



De zege van AZ was verdiend?

Daar viel weinig op af te dingen. Al was het spelpeil zondagmiddag niet om over naar huis te schrijven. Glijpartijen, misverstanden en slordigheden waren schering en inslag in een stadion waarin de stormachtige wind vrij spel had.