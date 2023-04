Ajax blijft tweede na zege op FC Emmen, maar mist Álvarez volgende week tegen PSV

Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Zonder zich overmatig in te spannen, was er voor Ajax geen vuiltje aan de lucht tegen FC Emmen, de degradatiekandidaat die een elftal WK-gangers in november nog met een kater naar Qatar stuurde. Totdat Edson Álvarez het na een half uur nodig vond om Ole Romeny rond de middellijn op zijn hiel te raken. De 29-jarige Marc Nagtegaal aarzelde geen moment en griste de gele kaart uit zijn borstzak.

En toen wist Álvarez hoe laat het was: geen topper tegen PSV volgende week voor hem. De reden? Zijn tiende gele kaart van het seizoen, waarmee de Mexicaan niet alleen een clubrecord maar ook een schorsing scoorde. Aderlating? En hoe, Álvarez werd niet voor niets in de openingsfase al toegezongen. Hij is dit kalenderjaar de beste Ajacied, steeds weer zijn ploeg bij de hand nemend.

Die steunpilaar vocht onmiddellijk tegen de emoties. Álvarez haalde tevergeefs verhaal bij de jonge leidsman, die voor de hervatting ook nog op een stevige tirade van Steven Berghuis werd getrakteerd. Toen het rustsignaal klonk, zocht Jurriën Timber hem ook nog even op, die even later zelf de nog altijd ziedende Álvarez wegtrok bij Nagtegaal. Hoofdschuddend zocht de sterke verdediger de catacomben op.

Zijn absentie wordt komende week een serieus hoofdpijndossier voor Heitinga. De jonge coach, die nog altijd voor contractverlenging knokt, kan gaan puzzelen hoe hij de aanval van PSV kan afslaan zonder de speler waar hij de laatste weken er juist twee van wenste. Eentje voor op het middenveld en eentje voor de verdediging, maar hij kon ‘m moeilijk in tweeën hakken, grapte Heitinga nog.

Na de interlandbreak hield hij zijn mandekker in de defensie, omdat bleek dat hij daar het hardst nodig was. Met Florian Grillitsch andermaal op het middenveld tegen Emmen, sorteerde Heitinga ook vast voor op de bekerfinale, de tweede kraker tegen PSV later deze maand. Dan ontbreekt Kenneth Taylor al door een schorsing. En nu heeft Heitinga er dus een grote zorg bij voor de eerste onderlinge clash, een cruciale voor plek twee en het daaraan gekoppelde ticket voor de voorronde van het miljardenbal.

Teleurstelling

De teleurstelling die ook bij Heitinga aanvankelijk zichtbaar was, weerhield hem er niet van zijn uitblinker na de 2-0 even te troosten. Álvarez meldde zich bij de zijlijn, waar zijn coach even knuffelde en maande over de deceptie heen te stappen. De rest van het team vierde ondertussen de goal van Steven Bergwijn, die na een fraaie aanval een niet te missen kans geschonken werd door een andere Mexicaan, Jorge Sanchez.

Het leek juist zijn avond te worden. Halverwege de eerste helft had de rechtsback het vrij tamme Ajax op het juiste spoor gezet door na een hoekschop de openingsgoal binnen te schuiven. Uitgerekend collega-international fungeerde daarbij als aangever, door Miguel Araujo in de lucht af te troeven en het overzicht te behouden. De vrienden juichten samen, na wat de eerste eredivisietreffer met zowel een Mexicaanse aangever als afmaker was.

Bij zijn tweede assist van het seizoen moest Sanchez het dus zonder zijn maatje doen, zoals heel Ajax, dat door een tegengoal van Jeremy Antonisse nog even voor een nieuwe comeback van Emmen moest vrezen maar captain Dusan Tadic het avondduel alsnog zag beslissen, het zondag in Eindhoven dus zonder de kopsterke frontsoldaat moet doen. Dat, en dat Álvarez nu bij elke prent geschorst is, belooft voor de ploeg die vooral door de zwakke luchtmacht en restorganisatie een heel zwak seizoen beleeft, weinig goeds.

Bekijk nieuwe updates Live Bekijk alle updates Bekijk de belangrijkste updates 90+5 Einde wedstrijd Ajax boekt een zakelijke 3-1 overwinning op FC Emmen. Maar de Amsterdammers zullen toch een nare smaak aan de wedstrijd overgehouden hebben door de onnodige en makkelijk gegeven gele kaart aan Alvarez. Daardoor moet Ajax de sterkhouder volgende week in de topper tegen PSV missen. 89. Heitinga wisselt ook nog twee keer Regeer komt voor Sanchez en Vos komt voor Klaassen. 84. Emmen wisselt nog drie keer Veendorp, El Messaoudi en Zivkovic gaan eruit en Assehnoun, Vlak en Bernadou komen erin. 80. Tadic met de 3-1 Conceição zet zelf de aanval op en kan in de aanval die volgt Tadic bedienen en die schiet de 3-1 binnen. Toon Dompeling/Pro Shots - Tadic scoort 3-1. 76. Wissel Emmen Doelpuntenmaker Antonisse gaat eruit en in zijn plaats komt Darfalou. 73. Brobbey met een schot(je) Brobbey wordt diep gestuurd en haalt uit. Maar zijn schot mist kracht en venijn om de keeper van Emmen te verrassen. 71. Nog twee wissels bij Ajax Baas en Conceição komen bij Ajax in het veld voor Hato en Taylor. Behalve de wissels is er weinig te beleven in de Arena. Ajax creëert weinig kansen en Emmen blijft het vooral via de counter proberen. 67. Burnet gewisseld bij Emmen Burnet kan vanwege een blessure niet verder bij Emmen en hij wordt vervangen door Bouchouari. 61. Brobbey komt Na iets meer dan een uur mag Brobbey invallen voor Bergwijn. Getty Images - Bergwijn in actie. 59. Antonisse met de aansluitingstreffer Een voorzet vanaf rechts komt voor de voeten van linksbuiten Antonisse en die rondt beheerst af. Het wordt weer een wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Getty Images - Jeremy Antonisse en Ole Romeny van FC Emmen vieren de treffer. 58. Taylor met het schot En daar is het eerste wapenfeit van Ajax in de tweede helft. Taylor schiet op doel, maar zijn schot gaat net naast. Verder kabbelt de wedstrijd voort. 46. We zijn weer begonnen We gaan weer verder in de Johan Cruijff Arena met de tweede helft van Ajax - FC Emmen. Pro Shots / Toon Dompeling 45+3 Rust Scheidsrechter Nagtegaal heeft voor de rust gefloten. Ajax staat op een comfortabele 2-0 voorsprong. Maar in de rust zal het waarschijnlijk meer over de gele kaart van Alvarez gaan. 43. Klaassen ook op scherp Een andere Ajacied die op scherp staat is Klaassen. Ook hij is bij een gele kaart geschorst tegen PSV volgende week. 40. Ook geel voor Taylor Taylor maakt een overtreding op Araujo en krijgt geel. Op deze gele kaart valt niets af te dingen. ANP 39. Alvarez baalt Alvarez viert het doelpunt van Ajax niet mee. De Mexicaan baalt zichtbaar van zijn makkelijk gegeven gele kaart waardoor hij volgende week de topper tegen PSV moet missen. 37. Bergwijn verdubbelt de marge Het is de dag van Sanchez tot nu toe. Zijn voorzet belandt bij Bergwijn en die schuift de bal in het doel. Pro Shots / Toon Dompeling - Jorge Sanchez viert de 2-0. 35. Weer Zivkovic met een grote kans Een schot van Antonisse wordt gekraakt door verdedigers van Ajax, maar de bal belandt wel voor de voeten van Zivkovic. Hij produceert - gelukkig voor Ajax - een afzwaaier. 32. Geel voor Alvarez Alvarez krijgt geel voor Nagtegaal voor een lichte overtreding. Het is zijn tiende gele kaart dit seizoen en hij mist daardoor de wedstrijd volgende week tegen PSV. 22. Sanchez zet Ajax op voorsprong Een corner wordt door Alvarez op doel gekopt waarna de bal via diezelfde Alvarez bij Sanchez terecht komt en die schuift de bal in de hoek. Ajax staat op voorsprong tegen FC Emmen. Pro Shots / Toon Dompeling - Jorge Sanchez scoort 1-0. 22. Nieuwe technisch directeur aandachtig toeschouwer Getty Images - De nieuwe technisch directeur Sven Mislintat is ook aanwezig. 14. Schot Berghuis Berghuis krijgt vlak voor de zestien de bal van Tadic en schiet de bal in de verre hoek. Van der Hart redt wederom en in de rebound krijgt Bergwijn de bal er ook niet in. Ajax begint aan te dringen. 13. Kans Timber Het is Timber die zelf de aanval opzet en via de kaats de bal terugkrijgt in de zestien van Emmen. Hij haalt uit, maar Micky van der Hart, doelman van Emmen, redt op zijn schot. Een corner resteert. 12. Ajax slordig Ajax heeft het meeste balbezit, maar is slordig in de passing om daadwerkelijk tot kansen te komen. Emmen blijft het vooral proberen via de counter. 2. Grote kans Emmen Emmen zakt in en laat Ajax het spel maken en legt direct de zwakte van de Amsterdammers bloot. Na een counter kan Zivkovic alleen op doelman Rulli afgaan, maar de Argentijn redt. 1. De bal rolt Scheidsrechter Marc Nagtegaal heeft gefloten en de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena is begonnen. Ajax start met Hato en Grillitsch Jorrel Hato begint om 20.00 uur met Ajax aan de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. De 17-jarige linksback krijgt van zijn trainer John Heitinga de voorkeur boven Calvin Bassey, Owen Wijndal en Youri Baas. Hato verschijnt voor het eerst aan de aftrap voor een duel in de Eredivisie. Steven Berghuis vervangt opnieuw de geblesseerde Mohammed Kudus op de rechterflank. Florian Grillitsch is de meest verdedigende middenvelder van de club uit Amsterdam. Ajax komt met een zege op FC Emmen in punten gelijk met PSV, dat na de zege bij FC Volendam (2-3) een achterstand van 8 punten op koploper Feyenoord heeft. Ajax en PSV strijden volgende week in Eindhoven in een onderling duel om de tweede plaats van de Eredivisie. Beide clubs staan over twee weken tegenover elkaar in de bekerfinale. Toon Dompeling/Pro Shots - Jorrel Hato tijdens de warming up. Haller neemt zondag afscheid van Ajax-publiek Oud-Ajacied Sébastien Haller neemt zondag voor de wedstrijd tussen Ajax en FC Emmen afscheid van het Amsterdamse publiek. De 28-jarige aanvaller verhuisde afgelopen zomer naar Borussia Dortmund. Haller speelde tussen januari 2021 en juni 2022 66 wedstrijden voor Ajax. De Ivoriaanse international veroverde met de club in zijn eerste seizoen het landskampioenschap en de KNVB-beker. Een tweede landstitel volgde een seizoen later. Ook werd hij dat jaar met 21 treffers topscorer van de Eredivisie en was hij elf keer trefzeker in de Champions League. Bij Haller werd vorig jaar teelbalkanker geconstateerd. De spits maakte daardoor pas in januari zijn debuut voor Dortmund. Hij kwam tot op heden twaalf keer in actie in de Bundesliga en maakte drie doelpunten. Toon Dompeling/Pro Shots - Sebastien Haller vandaag voor de wedstrijd. Welkom in het liveblog Welkom in het liveblog van Het Parool voor de wedstrijd van Ajax tegen FC Emmen. Volg hier alle updates over de wedstrijd.