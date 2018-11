Ajax bindt Lasse Schöne een jaar langer aan zich

Schöne zit naar eigen zeggen op zijn plek bij Ajax. 'Ik had een clausule in mijn contract om een jaar langer te blijven en ik ben blij dat die gelicht is."



''Het is een heel leuke groep die hongerig is om prijzen te winnen. We willen wat bereiken," aldus de Deense middenvelder.



Defensief

Ook trainer Erik ten Hag is blij met het nieuwe contract voor zijn ervaren middenvelder. "Want Lasse ontwikkelt zich nog steeds. Hij was ooit een aanvallende middenvelder, maar speelt nu voor zijn defensie. De opbouw van ons aanvalsspel begint vaak bij hem,'' benadrukt Ten Hag.



"En hij wordt defensief ook nog steeds sterker. Hij was afgelopen week ook weer basisspeler bij Denemarken. Ik heb overigens een selectie met negen voetballers die bij hun land ook vaak spelen."



Schöne kwam in 2012 over van NEC. Daarvoor speelde hij voor De Graafschap en sc Heerenveen.