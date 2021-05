Ajax bij vlagen uitstekend tegen VVV, maar in de eindfase tandeloos

Beeld Pro Shots

De laatste wedstrijd dit seizoen in de Johan Cruijff Arena stond vooral in het teken van de degradatiestrijd van VVV. De Limburgse club keert na vier jaar terug naar de eerste divisie, net als ADO Den Haag.

Had VVV nog iets in te brengen tegen Ajax?

Het spelaandeel van de Limburgers was zoals verwacht klein, maar Ajax bleef heel lang leunen op een 1-0 voorsprong. En zolang die marge niet groter werd, mocht VVV hopen. Die hoop had de ploeg nodig ook, want de tussenstanden op de andere velden waren louter slecht nieuws. Willem II stond bij rust al met 3-0 voor tegen ADO en ook FC Emmen ging na twintig minuten aan de leiding tegen Heerenveen.

Wat stond er voor Ajax nog op het spel?

De ploeg kon de grens van 100 competitiedoelpunten passeren. Voor de wedstrijd stond Ajax op 96 treffers. Na tien minuten stond de 1-0 al op het bord. Na een flitsende aanval en een listig hakje van Davy Klaassen in het strafschopgebied op David Neres, gunde de Braziliaan het doelpunt aan Devyne Rensch. Ajax voetbalde daarna bij vlagen uitstekend, maar in de eindfase was de aanval tandeloos.

Geen fijn middagje voor spits Sébastien Haller?

Uit tegen VVV vestigde Ajax een eredivisierecord met een 13-0 zege. Lassina Traoré maakte er destijds vijf in Venlo. De Amsterdammers kwamen donderdagmiddag bij lange na niet aan die score. Kort na rust moest Ajax met tien man verder na een rode kaart voor invaller Kenneth Taylor. Twee minuten later besliste Haller wel de wedstrijd; op tien meter van het doel controleerde hij een pass van Neres en werkte de opstuitende bal achter de sterke keeper Thorsten Kirschbaum.

Hoe lang heeft Taylor op het veld gestaan?

Tien minuten: twee vóór rust, acht erna. Hij maakte een overtreding op Danny Post, met gestrekt been. Het was eerder onhandig dan gemeen, maar het betekende voor de jonge middenvelder (18) wel een treurige aftocht. Hij had zichzelf als vervanger van de geblesseerde Klaassen graag langer willen laten zien. Taylor hoopt volgend seizoen op meer kansen en speelminuten in Ajax 1.

Stond deze wedstrijd voor Ajax in het teken van volgend seizoen?

Niet echt. Voor Mohammed Kudus was het fijn dat hij weer bijna tachtig minuten kon spelen. En dat deed de Ghanese middenvelder goed. Hij bekroonde zijn optreden met de 3-1, een afstandsschot met links. Ryan Gravenberch en Dusan Tadic kregen rust. Ook huurling Oussama Idrissi had een basisplaats. Hij viel niet op.

Gaat de eredivisie VVV missen?

Het is een sympathieke club, maar behalve Georgios Giakoumakis (de topscore van de eredivisie maakte tegen Ajax zijn 26ste van het seizoen) en nog een handvol aardige voetballers is de selectie te zwak gebleken. VVV daalt af met ADO. Zondag zal blijken welke club is veroordeeld tot de nacompetitie: Willem II of FC Emmen.