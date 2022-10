Ajax bewoog hemel en aarde voor Wijndal en Brobbey, maar waarom?

Brobbey maakte met vier invalbeurten nog geen helft vol. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

De één prijkte al jaren bovenaan het scoutingslijstje. Voor de ander stapte Ajax – met bijna twintig miljoen euro – zelfs over het sentiment heen van een zelfopgeleide spits die een jaar eerder nog transfervrij vertrok. Ajax bewoog hemel en aarde om de krabbel van Wijndal en vooral Brobbey te bemachtigen. Een paar maanden later is Wijndal na zijn herstel ogenschijnlijk niet de eerste, maar de vierde linksback. Brobbey – gehaald als vervanger van topscorer Sébastien Haller – ziet hoe Ajax met middenvelder Mohammed Kudus als spits aanmoddert.

De bijrol van Brobbey is vooralsnog het pijnlijkst voor Ajax. Zijn verhaal is bekend: de hoop op de eerste zelfopgeleide goalgetter sinds Patrick Kluivert vervloog toen hij transfervrij naar RB Leipzig trok. Als huurling keerde de ongelukkige spits terug. Met de uitspraak ‘Lekker Champions League’ liep Ajax’ goudhaantje tijdens de viering van de landstitel al vooruit op de koningsklasse waarin hij wilde schitteren. Hij wist dat Ajax een permanente hereniging ook volledig zag zitten.

Nieuwe leider

De trainerswissel deed daar niets aan af. Integendeel, Schreuder liet Brobbey telefonisch meteen weten in hem de nieuwe aanvalsleider te zien. Ondertussen appte diens voorganger Erik ten Hag in een vergeefse poging hem naar Manchester te lokken. Brobbey kreeg zijn zin toen – na veel getouwtrek met zijn zaakwaarnemer – een deal werd bereikt. Met een kleine 20 miljoen euro stapte Ajax over de pijnlijke breuk heen. De boodschap? Brobbey is het als onbetwiste nieuwe spits waard. “Hij krijgt niet voor niets nummer 9. We hebben het volste vertrouwen in hem,” zei Schreuder nadat hij Brobbey in Bramberg in de armen had gesloten.

Die nummer 9 zei na de 4-2 nederlaag in Napels, waarin hij 25 minuten voor tijd inviel en een penalty versierde, dat hij ‘er veel eerder in had moeten komen’. Brobbey maakte met vier invalbeurten nog geen helft vol.

Jackpotbedrag

Daar zag het totaal niet naar uit toen de blessuregevoelige Brobbey Ajax in Sittard direct voor puntenverlies behoedde. Ook in de foutloze reeks erna bleek hij het jackpotbedrag waard. Toen Schreuder tegen Rangers plots voor Kudus koos, kreeg zijn rentree een lelijke wending. De middenvelder schitterde als valse spits, bleef spelen en scoren, maar kon niet voorkomen dat Ajax in een dramatische reeks belandde. Kan Brobbey zich dan niks verwijten? Hooguit dat hij tegen Go Ahead Eagles (1-1) het ongelijk van de trainer niet bewees.

Brobbey heeft op de bank gezelschap van Wijndal, die net is hersteld is van een kneuzing. Maar eenmaal fit zag hij de coach voor linksbenige belofte Youri Baas kiezen toen tegen FC Volendam een rechtsback en tegen Napoli een linksback nodig bleek. “Owen heeft alleen in een oefenduel van Jong Ajax gespeeld. En Baas doet het gewoon goed,” aldus Schreuder, die Wijndal bij zijn officiële debuut in de Super Cup tegen PSV defensief steken zag laten vallen. “Dus ik kies dan vóór Baas en niet tégen Wijndal. We moeten niet vergeten dat dit wel een wedstrijd op Champions League-niveau is, hè.”

Droom

Ook met die keuze en uitspraak baarde Schreuder, net als het passeren van de snelle en sterke Brobbey, opzien. Wijndal speelde zich de voorbije jaren juist in de Amsterdamse kijker met sterke optredens tegen Napoli (Europa League) en uitblinkende Ajacieden als Hakim Ziyech en Antony. Glunderend vertelde Wijndal in Oostenrijk dat zijn droom uitkwam met de langverwachte transfer, die met een belletje van Schreuder in Ibiza en voor tien miljoen euro gestalte kreeg. Drie maanden moet men constateren dat hij na Blind en Bassey ook een debuterende belofte voor zich moet dulden.