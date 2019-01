Ajax bevestigt vertrek Wöber naar Sevilla

Ajax ontvangt 10,5 miljoen voor de 20-jarige verdediger, die nog ruim twee jaar in Amsterdam onder contract stond. Dat bedrag kan nog oplopen tot 11 miljoen euro. De nummer twee van de eredivisie betaalde anderhalf jaar geleden ruim 7 miljoen voor de international.



Wöber mocht het trainingskamp van Ajax in Florida donderdag al verlaten. Hij wist nooit een basisplaats te veroveren bij Ajax en was tweede keus achter centrumverdediger Daley Blind en linskback Nicolás Tagliafico.



David Neres

Ajax haalde afgelopen week met Lisandro Magallán nog een centrumverdediger. Bovendien heeft linksback Daley Sinkgraven afgerekend met een lange periode van blessureleed en is Joël Veltman ook weer fit. Wöber kwam dit seizoen acht keer in actie in de eredivisie en speelde vier groepsduels in de Champions League.



Behalve Wöber leek afgelopen week ook David Neres op weg naar de uitgang bij Ajax. Het Chinese Guangzhou Evergrande zou maar liefst 43 miljoen euro voor de Braziliaan overhebben. Ook Neres was de afgelopen maanden lang niet altijd basisspeler.



Diego Lainez

Hij was wel belangrijk, zoals in de uitwedstrijd tegen Bayern München en het thuisduel met Benfica, toen hij als invaller het enige doelpunt voorbereidde. Ajax dacht een vervanger voor Neres te hebben gevonden, maar de Mexicaan Diego Lainez koos op het allerlaatste moment toch voor Real Betis.



Grote vraag is of na Wöber ook Neres nog mag vertrekken, nu Ajax na de winterstop nog op drie fronten actief is.



Lees verder: Geduldgoeroe Max Wöber bleef zijn zachtmoedige zelf