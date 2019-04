Ajax bevestigt komst Kik Pierie

Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet eind maart al weten dat hij de achttienjarige Pierie naar Amsterdam wilde halen.



Pierie tekent een contract voor vijf jaar, dat ingaat op 1 juli 2019 en loopt tot en met 30 juni 2024.



Boston

De jeugdinternational werd geboren in Boston, in de Verenigde Staten. Hij debuteerde in mei 2017 voor sc Heerenveen en speelde 67 competitieduels voor de Friezen. Hij scoorde tweemaal, waarvan een keer tijdens Ajax-Heerenveen in januari.



Daarvoor doorliep Pierie de hele jeugdopleiding van Heerenveen. "Heerenveen is een belangrijk deel van mijn leven," keek hij terug. "Ik wil iedereen bedanken voor de warmte en het vertrouwen dat ik hier altijd heb gevoeld.''



Desondanks komt de transfer voor hem op het juiste moment. "Alles komt nu samen. Ik ben bijna klaar met mijn vwo, ga het huis uit, kom op mezelf te staan en krijg meer concurrentie. Ik ben eraan toe, wat niet wil zeggen dat ik ben uitgekeken op Heerenveen. Maar soms heb je nieuwe prikkels nodig. Bij Ajax wil ik zo snel mogelijk een plekje in het eerste elftal veroveren. Maar dat gaat natuurlijk niet een-twee-drie.''



Marin

De eerste grote aankoop van Ajax voor het volgend seizoen is de Roemeen Razvan Marin. Verder zou doelman Kjell Scherpen (FC Emmen) op de lijst van Overmars staan.