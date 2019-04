Ajax bevestigt komst doelman Scherpen

"Kjell is een heel groot talent en het is mooi dat hij voor Ajax heeft gekozen," laat directeur voetbalzaken Marc Overmars weten.



"We zijn erg tevreden met de recente contractverlenging van André Onana, maar we kijken natuurlijk ook naar de toekomst. Kjell wordt een van de vier keepers in de A-selectie en zal dus dagelijks met het eerste elftal op het trainingsveld staan. Hij is daarnaast nog jong genoeg om in de eerste divisie bij Jong Ajax wedstrijden te kunnen keepen."



Scherpen is de derde aanwinst voor het nieuwe seizoen van Ajax, na de Roemeen Razvan Marin (Standard Luik) en Kik Pierie (sc Heerenveen).



De komst van Scherpen lag gevoelig bij een deel van de Ajax-aanhang. Als kind maakte de geboren Emmenaar er geen geheim van dat Feyenoord zijn favoriete club is en liet hij zich op sociale media negatief uit over Ajax. De fanatieke Ajax-aanhang verenigd in F-SIDE liet in een statement weten niet zitten te wachten op de komst van Scherpen en liet dat ook via spandoeken duidelijk blijken.



De controverse verleidde Ajax om het vastleggen van Scherpen middels een ludieke filmpje bekend te maken. De doelman zit in een leslokaal terwijl algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur voetbalzaken Marc Overmars streng toekijken. Scherpen blijkt strafregels te moeten schrijven. "Ajax is de mooiste club van Nederland," zet hij onder elkaar op papier.



Lees ook: Baldadige anti-Ajax-tweets van doelman Scherpen wijze les