Ajax bevestigt komst Berghuis: ‘Geen geheim dat ik de volgende stap wilde zetten’

Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

Berghuis moet nog wel de medische keuring ondergaan en verder is de transfer nog onder voorbehoud van de vervulling van een aantal voorwaarden, meldt Ajax. Maandag al bevestigde het management van Berghuis de aanstaande transfer.

“Ik ben 29 jaar en het was bekend dat ik graag nog een stap wilde maken. Belangrijk daarbij is dat ik mezelf sportief verder wil ontwikkelen,” zegt Berghuis in een persbericht van Ajax. “Bij het maken van de keuze voor mijn nieuwe club was ik naast mijn ontwikkeling als voetballer erg op zoek naar de combinatie van spelen om prijzen, spelen in de Champions League en in beeld blijven bij Oranje. Bij Ajax denk ik dat dit allemaal samenvalt.”

Ook technisch directeur Marc Overmars is verheugd met de komst van Berghuis. “Steven is een belangrijke Nederlandse speler. Hij heeft de afgelopen jaren stappen gemaakt en heeft zich ook in het nationale elftal gevestigd. De kans deed zich voor om hem naar Ajax te halen en we denken dat we zijn vaardigheden goed.”

Overmars vervolgt: “De afgelopen seizoenen bij Ajax laten zien dat we veel wedstrijden spelen, dus het is belangrijk dat we op elke positie opties hebben. Met Berghuis halen we een creatieve aanvaller binnen met een hoog rendement. Zijn statistieken spreken voor zich. Samen met de andere technische staf bij Ajax Ik denk dat er nog ruimte is voor verbetering, we denken dat hij bij ons een nog betere speler kan worden. Dat kan hij deze zomer gaan laten zien.”

Ajax wordt de vijfde club voor Berghuis. Eerder speelde hij bij FC Twente, VVV-Venlo, AZ, Watford en Feyenoord, waar hij nog een contract tot medio 2022 had.