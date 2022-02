Ajax betaalt 8 miljoen aan de familie van Nouri: een uitzonderlijk hoge schadevergoeding

De schadevergoeding van bijna 8 miljoen euro die Ajax aan de familie van Abdelhak Nouri betaalt, is voor Nederlandse begrippen zeer hoog, zeggen letselschadeadvocaten. Het geld moet nuttig worden besteed. Je kunt er geen Ferrari van kopen, maar waarschijnlijk wel de Abdelhak Nouri Stichting mee financieren.

Ajax en de familie Nouri hebben geschikt voor een nettobedrag van 7,85 miljoen euro, zo maakte de club maandag bekend. Dat bedrag bestaat uit onder meer smartengeld en het verlies van arbeidsvermogen vanwege ernstige, blijvende hersenschade.

Ajax heeft aansprakelijkheid erkend voor het feit dat de toenmalige clubarts op 8 juli 2017 te traag handelde bij de reanimatie van Nouri. Als na Nouri’s hartstilstand adequaat was ingegrepen, zou de loopbaan van het toen 20-jarige talent niet zo in de dop zijn geknakt.

Amerikaanse rechtszaken

De schadevergoeding van bijna 8 miljoen euro is bijzonder hoog, zegt letselschadeadvocaat Peter Langstraat (Moree Gelderblom Advocaten, Rotterdam). “Er zijn in Nederland jaarlijks duizenden letselschadezaken, waarbij het meestal gaat om enkele duizenden euro’s. Mede door Amerikaanse rechtszaken denken mensen weleens dat letselschade altijd om grote bedragen gaat, maar een vergoeding van meer dan een miljoen euro is in Nederland al zeer uitzonderlijk.”

Dat het bij Nouri om zo’n groot bedrag gaat, komt door de ernst van het letsel en de hoogte van voetbalsalarissen, zegt Langstraat. Ook speelt mee dat Nouri nog aan het begin van zijn loopbaan stond.

Barcelona of Getafe?

Toch is het niet eenvoudig om de misgelopen inkomsten van Nouri vast te stellen, zegt Martin de Witte, voormalig letselschadeadvocaat bij SAP en nu als jurist werkzaam bij het St. Antonius Ziekenhuis (Utrecht, Nieuwegein). “Was zijn volgende club na Ajax van het kaliber Barcelona geweest, of toch meer Getafe? Daarover kan niemand zekerheid geven.”

Bovendien is het de vraag of en wanneer Nouri’s onderliggende kwetsbaarheid voor hartproblemen aan de orde was gekomen, zegt letselschadeadvocaat Ferda van Benthem (Asselbergs & Klinkhamer Advocaten, Etten-Leur). “Een medicus die is ingehuurd door Ajax zal bijvoorbeeld stellen dat de hartstilstand waarschijnlijk een half jaar later was gebeurd. En dat kan een negatieve invloed hebben op Nouri’s carrièreverloop en de misgelopen inkomsten.”

Lange afwikkeling

De afwikkeling van de zaak Nouri duurde bijna vijf jaar. Dat is geen uitzondering bij letselschadezaken, zegt Van Benthem. “Het kost tijd voordat alle medisch deskundigen zijn geraadpleegd.” Dat Ajax pas na elf maanden aansprakelijkheid erkende, leverde wel vertraging op. Bovendien deed de club dat pas onder dreiging van een arbitragezaak.

“Ajax had eerder aansprakelijkheid moeten erkennen,” aldus De Witte. “Het was voor elke medische professional op grond van televisiebeelden duidelijk dat de reanimatie te traag was verlopen.”

Eigen risico Ajax

Een beursgenoteerde onderneming als Ajax is zo goed als zeker verzekerd tegen aansprakelijkheid, zegt Langstraat. Dat betekent dat de voetbalclub de schadevergoeding niet helemaal zelf hoeft te betalen. “Wel kent zo’n verzekering vaak een hoog eigen risico,” aldus Langstraat. “Dat is wel voor rekening van Ajax.” De hoogte van het eigen risico zal waarschijnlijk terug te vinden zijn in de komende jaarcijfers van de club.

Met de schikking zetten Ajax en de familie van Nouri een punt achter de langslepende kwestie. “Dat is vrijwel zeker gebeurd met een vaststellingsovereenkomst,” aldus Langstraat. “Dat vereist een juridische handeling. Een kantonrechter moet dat bekrachtigen.”

Geen Ferrari

Zo’n kantonrechter kijkt ook mee over de schouder van degene die namens de familie van Nouri de schadevergoeding beheert. Zodoende wordt getoetst dat het geld ten faveure van Nouri wordt besteed. “Het is bijvoorbeeld zeer onwaarschijnlijk dat de kantonrechter instemt met de aankoop van een Ferrari, mocht de familie dat al willen.”

In het persbericht staat dat de familie plannen heeft met de Abdelhak Nouri Foundation. Mogelijk gaat (een deel van) de schadevergoeding naar dat goede doel, waarmee het verbroederende karakter van Nouri kan worden herdacht. “Als de familie kan aantonen dat Nouri bij leven en welzijn ook zo’n foundation had opgericht, denk ik dat een kantonrechter dat een goede bestemming van het geld vindt,” aldus Van Benthem.