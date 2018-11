Ajax bestraft om wangedrag supporters tegen Benfica

Daarnaast legde de UEFA Ajax een voorwaardelijke uitwedstrijd zonder publiek op, met een proeftijd van een jaar.



Bij een volgende wedstrijd met wangedrag wordt de voorwaardelijke straf omgezet in een definitieve straf. Dat betekent dat een Europese uitwedstrijd zonder Ajax-publiek zal worden gespeeld.



Voor het wangedrag tijdens de thuiswedstrijd moet Ajax 33.000 euro betalen. De helft van de boete is gegeven voor het blokkeren van de trappen door supporters, de andere helft voor het gooien van voorwerpen.



Stukken van stoeltjes

Voor de uitwedstrijd is de straf 30.000 euro. Voorafgaand aan de wedstrijd gingen de supporters van Ajax op de vuist met de politie in Estádio da Luz.



Daarna braken de fans van Ajax stukken van stoeltjes af en gooiden die richting de agenten. Ajax moet bovenop de boetes nog 8.000 euro betalen aan schadevergoeding voor deze vernielingen.



Het totale boetebedrag van het huidige seizoen bedraagt inmiddels al 135.000 euro, meldt Ajax. Hiervan is 10.000 euro afkomstig uit de Nederlandse competitie. Ook loopt er nog een onderzoek naar vuurwerk tijdens Ajax - Feyenoord.



