Ajax bereikt miljoenenakkoord met Middlesbrough over 27-jarige aanvaller

Chuba Akpom in het shirt van Middlesbrough. Bij Ajax zal hij de concurrentie aangaan met Brian Brobbey om de spitspositie. Beeld Getty Images

Akpom maakte afgelopen seizoen een sterke indruk op het tweede niveau van Engeland. De Engelsman was goed voor 28 doelpunten in 38 competitiewedstrijden. Daarmee speelde hij een belangrijke rol in het behalen van de play-offs om promotie, maar door een nederlaag tegen Coventry bleef Middlesbrough in het Championship actief.

Ajaxdirecteur Sven Mislintat was eerder als scout actief voor Arsenal. Bij die Engelse gigant doorliep de noeste en doelgerichte Akpom de jeugdopleiding en schopte hij het uiteindelijk tot totaal twaalf optredens in het eerste elftal. Tussendoor werd de aanvaller uitgeleend aan Brentford, Coventry City, Nottingham Forest, Hull City, Brighton & Hove Albion en St. Truiden. In 2018 verliet hij Arsenal voor PAOK Saloniki, om later vanuit Griekenland naar Middlesbrough te verkassen.

Bij Ajax zal Akpom moeten concurreren met Brian Brobbey. Hoewel ook Mohammed Kudus en Steven Bergwijn in de spits kunnen spelen, is belofte Christian Rasmussen de enige andere echte spits in de selectie van Ajax. Daarmee heeft coach Steijn te weinig keuze en is de ploeg op die positie zwak. Met het vertrek van aanvoerder Dusan Tadic is ook een karrenvracht aan goals vertrokken.

Ajax won de eerste wedstrijd van het seizoen met 4-1 van promovendus Heracles.