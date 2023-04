Ajax bereikt akkoord met nieuwe technisch directeur Sven Mislintat: ‘Hij heeft diamantenogen’

Met zijn oog voor talent vertolkte Mislintat een belangrijke rol in de wederopbouw van Borussia Dortmund. Beeld DPA/Getty

Wie bij de oosterburen rondvraagt naar Mislintat, krijgt al snel de term ‘diamantenogen’ te horen. In het Westfalenstadion, op zo’n twintig kilometer van het dorp Kamen, waar hij geboren en getogen werd, vertolkte Mislintat met zijn oog voor talent een belangrijke rol in de wederopbouw van Borussia Dortmund.

Nadat de topclub een faillissement afwendde, ging het roer om. Even geen dure spelers meer, maar talent spotten, binnenhalen, boetseren en met flinke winst doorverkopen. Met Robert Lewandowski, Shinji Kagawa, Mats Hummels, Pierre- Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé, voltreffers die ook worden toegeschreven aan toenmalig hoofdscout Mislintat, krabbelde Dortmund op.

Diamantenogen

“Hij heeft destijds veel goede spelers ontdekt. Sindsdien wordt Mislintat ook geroemd om zijn diamantenogen,” weet Bild-verslaggever Tobi Altschäffl. “Ook Ajax staat erom bekend spelers vroeg te ontdekken, te ontwikkelen en met flinke winst door te verkopen. De kracht van Mislintat ligt in het ontdekken en kansen geven van talenten. Daarin past hij waarschijnlijk bij Ajax.”

Toch was zijn route naar de Arena niet alleen rozengeur en maneschijn. Integendeel, want Mislintat had het trainingscomplex van Dortmund al een hele tijd niet meer betreden toen hij eind 2017 naar Arsenal verkaste. Het gevolg van een clash met trainer Thomas Tuchel over de komst van Atlético- middenvelder Óliver Torres. “Al het werk was gedaan, maar toen wilde onze coach hem ineens niet meer. Voor mij was het daarna klaar,” zei Mislintat later tegen dagblad Die Zeit.

Bij Arsenal werkte hij nog een half jaar met Arsène Wenger, de manager die de club eerst naar de top had gestuwd, maar in zijn laatste jaren de val naar de Engelse subtop niet kon voorkomen. Als transferspecialist moest Mislintat net als in Dortmund met inventieve aankopen een nieuwe klim teweegbrengen.

Mislintat kwam daarvoor uit bij oude bekenden Aubameyang en Henrich Mchitarjan. De meeste aankopen zou hij nooit volledig zien doorbreken bij Arsenal. Mede door een verschil van inzicht over zijn functie, hield Mislintat het ruim een jaar na zijn aanstelling voor gezien in Noord-Londen.

Opvolger Overmars

Een paar maanden later waren ze in Duitsland redelijk verrast toen de bestuurder instapte bij VfB Stuttgart. Na het ontslag van trainer Pellegrino Matarazzo was een van Mislintats laatste wapenfeiten daar een gesprek met de clubloze Peter Bosz, die deze week nog liet doorsijpelen open te staan voor een terugkeer bij Ajax.

Mislintat vertrok niet veel later bij Stuttgart. Hij kon zijn aflopende contract met twee jaar verlengen, maar kon zich volgens Duitse media niet vinden in een passage die bepaalde dat hij niet het laatste woord zou hebben in diverse sportieve zaken.

Ajax doet er daarom verstandig aan de reikwijdte van zijn rol aan de voorkant al helder af te bakenen. Mislintat, die verder wordt beschreven als loyaal, hardwerkend en communicatief sterk, komt niet voor een bijrol.

Meteen aan de bak

Nu de laatste plooien zijn gladgestreken, zal Ajax hem spoedig presenteren. Vervolgens kan Mislintat meteen aan de bak. Bij de landskampioen moet nog besloten worden of John Heitinga hoofdcoach kan blijven. Dat kan de langverwachte opvolger van Overmars niet doen zonder de inbreng van algemeen directeur Edwin van der Sar en technisch manager Klaas-Jan Huntelaar. Zij werkten de voorbije maanden nauw samen met de doorgeschoven beloftencoach.

‘Het is goed voor Ajax dat we deze belangrijke positie hebben kunnen invullen met een internationaal ervaren voetbaldirecteur die al snel kan beginnen,’ zegt algemeen directeur Edwin van der Sar in een persbericht. ‘Aan de zoektocht naar de juiste persoon is een zorgvuldig proces voorafgegaan. We zochten iemand die voor aanvallend en aantrekkelijk voetbal staat, een internationaal netwerk heeft en oog heeft voor zowel scouting als ontwikkeling en doorgroei van eigen jeugd.’

Mocht Ajax voor de derde trainerswissel in een jaar gaan, dan wordt de stem van Mislintat zwaarder in kracht. Ondertussen moet hij met zijn ‘diamantenogen’ ook vol aan de slag met het renoveren van de selectie. Door het getreuzel van zijn nieuwe club bij het inkleden van de technische functies heeft hij daar meteen een flinke inhaalslag te maken.

