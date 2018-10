Ajax beleeft in Heerenveen gemakkelijke generale

Ajax kan zaterdag in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen niet beschikken over Nicolás Tagliafico. De linkerverdediger is na de interlandperiode met een heupblessure teruggekeerd in Amsterdam. Tagliafico had dinsdag in de oefenwedstrijd van Argentinië tegen Brazilië een basisplaats en werd tien minuten voor tijd gewisseld.



"Ik hoop dat hij er dinsdag weer bij is," zei Erik ten Hag vrijdag over de komende thuiswedstrijd in de Champions League tegen Benfica.



Of de trainer van Ajax tegen Heerenveen wel een beroep kan doen op Hakim Ziyech is nog niet helemaal zeker. "Hij is donderdag ingestroomd tijdens zijn eerste groepstraining. Dat heeft hij goed verwerkt. Nu gaan we de volgende stap zetten. Ik heb goede hoop dat hij er bij kan zijn," aldus Ten Hag.



Ziyech liep in de vorige thuiswedstrijd tegen AZ een hamstringblessure op en meldde zich daarom af voor de interlands van Marokko. Ten Hag wil behalve met Ziyech ook niet veel risico nemen met Frenkie de Jong en Noussair Mazraoui. Mazraoui heeft liesklachten.



De Jong deed vorige week alleen mee in de interland tegen Duitsland en werd daarna gespaard tegen België.



Spelers sparen?

Ajax speelt na Heerenveen en Benfica ook nog tegen Feyenoord. "Spelers sparen, zo zou ik het niet willen noemen. Je kunt wel iemand uit voorzorg niet laten spelen. Je wilt altijd met de besten spelen. Soms moet je het zo organiseren dat je tegen de sterkste teams met de sterkste spelers in het veld staat," aldus Ten Hag, die sowieso de beschikking heeft over Lasse Schöne.



"Hij is heel verstandig geweest en heeft een interland laten lopen. Puur uit voorzorg."



Ten Hag ziet uit naar de komende drie duels. "Het is een belangrijke week maar ook een uitdagende week. We hebben er zin in.''