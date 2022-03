Ajax beleeft déjà vu met uitschakeling tegen Benfica

En wéér ging het mis in een cruciale thuiswedstrijd van Ajax in een Europees toernooi. Na Valencia, Atalanta Bergamo (Champions League), Getafe en AS Roma (Europa League) was nu Benfica leep, sterk en geduldig genoeg om de Amsterdammers eronder te houden. Een vrije trap, in de 77ste minuut, leidde de uitschakeling van Ajax in de achtste finales van de Champions League in.

Fout Onana

Alejandro Grimaldo draaide de bal voor het doel, spits Darwin Nunez was er met zijn hoofd eerder bij dan Andre Onana met zijn vuisten. Een fout van de keeper, die toch al zo veelbesproken is.

Het was onnodig, zoals zo vaak. Ajax had tegen Benfica zijn ‘driehoek’ terug: centrale verdedigers Jurriën Timber en Lisandro Martínez en defensieve middenvelder Edson Álvarez. Dat trio maakte indruk met een bijna vlekkeloze groepsfase van de Champions League en een prachtige serie zonder tegendoelpunten in de eredivisie.

Vooral Álvarez was in de openingsfase op dreef, met tal van balveroveringen. De ene na de andere speler van Benfica verdween in de Amsterdamse Bermudadriehoek. Het daadkrachtig optreden in de middelste en laatste linie gaf Ajax de gelegenheid om te bouwen aan een veldoverwicht. Er werd dedisciplineerd en overtuigend aangevallen, met veel positiewisselingen, over rechts net zo makkelijk als over links, maar de Portugese afweer gaf geen krimp. De ervaring van Jan Vertonghen en Nicolás Otamendi hielden Benfica fier overeind.

Sterke Gravenberch

Een schot van de ijzersterke Ryan Gravenberch kon met moeite tot corner worden verwerkt door keeper Odisseas Vlachodimos. Steven Berghuis had de 1-0 op zijn schoen, maar het was niet zijn favoriete linker- maar rechtervoet waarmee hij moest uithalen en dat zag er verre van soepel uit.

Ajax was uiteraard geholpen geweest door een snel doelpunt, maar de treffer van Sébastien Haller (zevende minuut) werd afgekeurd wegens buitenspel van Dusan Tadic. Haller had een moeilijke avond. Daags voor de confrontatie met Benfica had hij nog gekscherend gesproken over zijn wedloop met Robert Lewandowski, spits van Bayern München. Haller (27) debuteerde dit seizoen in de Champions Leaugue. Zijn eerste schreden op het hoogste podium waren onvergetelijk: in Lissabon, tegen Sporting Portugal, maakte hij vier doelpunten. Hij scoorde daarna in alle zes duels waarin hij met Ajax aantrad. Met 11 treffers in acht duels bleef hij net achter Lewandowski (12 goals), die wel in de kwartfinales staat.

Steen voor steen moest het Portugese bouwwerk door Ajax worden afgebroken om in de buurt van het doel te komen. Het gevaar voor de counter loerde al die tijd. In de eerste helft niet zozeer, maar het spel van Ajax vrat energie. Foutjes, hoe klein en onbeduidend ook, lagen op de loer. Daley Blind die een bal met de borst wilde terugspelen, waar Rafa Silva bijna van profiteerde. Behoedzaam maar zonder vrees bleef het elftal van Ten Hag echter het bevrijdende doelpunt zoeken. Soms heel direct, soms met een omweg. Antony was er na rust dichtbij, met een kopballetje dat op het dak van het doel viel. Gravenberch probeerde een penalty te ‘versieren’ maar zijn duikeling was opzichtig. Antony en Haller combineerden kort met elkaar in het overvolle strafschopgebied, maar geen van twee kreeg de bal lekker voor zijn voeten.

Déjà vu

Waar Ajax zo bang voor was, gebeurde een kwartier voor tijd. Een déjà vu. Met een negatieve hoofdrol voor Onana. De dreun kwam keihard aan, net zoals die vorige keren dat het zo mis ging.

Drie seizoenen geleden deelde Tottenham Hotspur een mokerslag uit in de Johan Cruijff Arena die Ajax een plek in de finale van de Champions League kostte. Vier dagen later won Ajax overtuigend van FC Utrecht (4-1), een belangrijke stap op weg naar het kampioenschap. Nu zullen de Amsterdammers de rug opnieuw snel moeten rechten. Zondag wacht Feyenoord in de Arena.