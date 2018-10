Ajax bekert door na eenvoudige winst op Go Ahead

Weinig basisspelers

David Neres krijgt de afgelopen weken weinig speeltijd bij Ajax omdat trainer Erik ten Hag vindt dat Dusan Tadic, Hakim Ziyech en Donny van de Beek een hoger rendement halen. De Braziliaan opende in de 35e minuut de score (1-0). Hij trof doel op aangeven van een gretige Zakaria Labyad, die drie minuten later zelf doel trof (2-0).



Klaas-Jan Huntelaar tekende in de 63e minuut na een goede voorzet van Rasmus Kristensen voor 3-0. Ten Hag greep het bekerduel aan om veel voetballers rust te gunnen. Van alle basisspelers verschenen alleen Daley Blind, Lasse Schöne en Donny van de Beek ook afgelopen zondag aan de aftrap voor het thuisduel met Feyenoord (3-0).



André Onana, Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Frenkie de Jong en Nicolás Tagliafico kregen een snipperdag en zaten niet eens bij de selectie. Matthijs de Ligt en Kasper Dolberg mochten in de loop van de tweede helft nog invallen. Zo konden ook Blind en Van de Beek nog een beetje rust nemen.



Spelvreugde

De wedstrijd was toen allang gespeeld. Go Ahead Eagles, koploper van de eerste divisie, kon het de thuisploeg geen moment lastig maken. De bezoekers schoten zelfs geen enkele keer op doel. Ajax speelde in een hoog tempo en straalde veel spelvreugde uit.



Zo blijft het elftal van coach Ten Hag voorlopig actief op drie fronten, in tegenstelling tot PSV dat dinsdag verrassend met de tweede keus verloor van RKC Waalwijk (2-3). Het is ook al even geleden dat Ajax echt succesvol was in de KNVB-beker. De club won het toernooi acht jaar geleden voor de achttiende en laatste keer.