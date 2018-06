Ajax: Behandeling Nouri was niet adequaat

Technisch directeur Marc Overmars heeft de selectie van Ajax maandagmiddag ingelicht. Onder anderen Donny van de Beek en Hakim Ziyech zijn in een persoonlijk gesprek geïnformeerd.



Onderzoek

Van der Sar erkent dat er fouten zijn gemaakt door het medisch personeel op het veld, toen Nouri op 8 juli vorig jaar in Oostenrijk in elkaar zakte. "Lange tijd hebben dachten we dat we Nouri een goede behandeling hebben gegeven, maar nu door toonaangevende cardiologen anders wordt gekeken naar de zaak moeten we onze mening herzien."



Twee cardiologen van het LUMC kwamen in een onderzoek, dat ze in opdracht van Ajax deden, tot drie conclusies. Van der Sar op de persconferentie: "Men was onvoldoende gericht op het meten van de hartslag, de circulatie en een eventuele reanimatie, en had lange tijd focus op het vrijmaken van de ademweg van Abdelhak. De aanwezige defibrillator had eerder ingezet moeten worden om zodoende een beter beeld van de situatie te krijgen. De behandelaars hadden, na het vrijmaken van de ademweg een moment van reflectie moeten inlassen omdat de situatie niet verbeterde."



Behandeling

Eerder deze maand maakte de familie van Nouri bekend Ajax aansprakelijk te stellen voor het letsel van de speler. Volgens de familie was de medische behandeling van Nouri ernstig tekort geschoten toen hij in juli vorig jaar tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk na hartfalen ineenzakte.



Volgens de advocaat van de familie, Khalid Kasem, weigerde Ajax elke aansprakelijkheid te aanvaarden voor de hersenschade die Nouri opliep. Wat de nieuwe informatie voor die arbitragezaak betekent is nog niet duidelijk. Van der Sar: "Ik verwacht dat de zaak er niet gaat komen, maar het is uiteindelijk aan de familie."