Ajax begint voorbereiding nieuwe seizoen met incomplete selectie

De technische staf van Ajax is op twee plaatsen gewijzigd. Keeperstrainer Carlo l’Ami is vervangen door Anton Scheutjens. Oud-speler Winston Bogarde is toegevoegd als assistent van trainer Erik ten Hag.

David Neres ontbrak tijdens de eerste groepstraining op De Toekomst, maar deed wel mee aan de warming-up. De Braziliaan staat al acht maanden aan de kant met een knieblessure en werkt nog altijd individueel zijn programma af.

Neres’ landgenoot Antony – de duurste aankoop vooralsnog van deze zomer – stond zaterdagochtend wel met de rest van de selectie op het veld. De verwachtingen rond de 19-jarige aanvaller zijn hooggespannen.

Ajax werkt toe naar de eerste oefenwedstrijd, zaterdag tegen RKC in de Johan Cruijff Arena. Vijf dagen later komt FC Utrecht naar Amsterdam. Van 15 tot en met 22 augustus bivakkeert de spelersgroep van trainer Erik ten Hag in het Oostenrijkse Bramberg. Tijdens het trainingskamp wordt nog geoefend tegen Red Bull Salzburg.

Het seizoen begint voor de Amsterdammers op 11 september met een uitwedstrijd tegen Sparta. Hoe de selectie er tegen die tijd uit ziet, laat zich niet voorspellen. Dat Ajax na Hakim Ziyech (Chelsea) en Joël Veltman (Brighton) nog meer basisspelers kwijtraakt, ligt in de lijn der verwachtingen. Doelman André Onana, Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek zijn de meest begeerde spelers. De transfermarkt is nog tot 7 oktober open.