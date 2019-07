Ajax begint trainingskamp met zege op Basaksehir

Kasper Dolberg tijdens een wedstrijd tegen Excelsior. Beeld BSR Agency

De ploeg van Erik ten Hag maakte tegen de nummer 2 van Turkije vooral voor rust een sterke indruk. De basiself, met aanvoerder Dusan Tadic als uitblinkende aanjager, speelde bij vlagen flitsend combinatiespel. Na gevaarlijke schoten van Perr Schuurs, Kasper Dolberg en Dusan Tadic kwam Ajax na een half uur alsnog op voorsprong.

Een snelle combinatie door de as tussen Carel Eiting, Dusan Tadic en Donny van de Beek eindigde bij Kasper Dolberg, die de bal simpel afrondde. Na rust kwam Ajax in Bramberg am Wildkogel met tien andere spelers op het veld. Alleen doelman Bruno Varela bleef staan.

Ook in de tweede helft kwam Ajax tegen de Turkse tegenstander, waar Eljero Elia de eerste helft speelde, nauwelijks in de problemen. Twintig minuten voor tijd verdubbelde Ajax de voorsprong. Na voorbereidend werk van Jurgen Ekkelenkamp caramboleerde de bal via een Turks been en de lat achter de doellijn. Vijf minuten later bepaalde Kerim Frei namens Istanbul Basaksehir de eindstand op 2-1.

Ajax is zaterdag afgereisd naar de Oostenrijkse Alpen voor een trainingskamp. De komende dagen staan trainingen op het programma waarna de week op donderdag wordt afgesloten met een oefenwedstrijd tegen het Engelse Watford.