Ajax begeeft zich na Qatar weer op glad ijs met nieuwe samenwerking

Sultan Bin Mohammed Al Qasimi van Sharjah (L) naast de leider van Ajman (R) en Dubai (M). Beeld EPA

Net als Qatar leunt de Verenigde Arabische Emiraten op een leger buitenlandse arbeidsmigranten, die vaak worden uitgebuit en misbruikt. Vrouwen worden geacht hun man te gehoorzamen en hebben – in tegenstelling tot mannen – gerechtelijke toestemming nodig voor echtscheiding. De wetgeving op het gebied van transgenders geldt als een van de meest repressieve ter wereld. Kritiek op de koninklijke familie is vrijwel onmogelijk, mensenrechtenorganisaties worden zo veel mogelijk geweerd en dissidenten riskeren lange celstraffen.

De landskampioen van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) waarmee Ajax nu de samenwerking aangaat, is gevestigd in Sharjah, een van de zeven emiraten. Sharjah staat te boek staat als een van de conservatiefste regio’s van de Golfstaat. Het is ongeveer even groot als Noord-Holland en telt 800.000 inwoners.

Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, die zichzelf ‘Sjeik Dokter Sultan’ laat noemen, deelt er de lakens uit. Met een onderbreking van zes dagen, toen zijn broer een in de kiem gesmoorde coup pleegde, heerst hij er sinds 1972. Daarmee staat hij in de top 10 van ’s werelds langst regerende vorsten. De Al Qasimi-dynastie is al sinds 1700 aan de macht.

De sultan, die een deel van zijn opleiding in Engeland genoot, is lid van de oppermachtige Hoge Raad van de VAE. Hij presenteert zichzelf als een verlicht monarch, die heel geleidelijk een volwaardige democratie wil vestigen. Onder zijn bewind is de wettelijke arbeidspositie van vooral getrouwde vrouwen verbeterd. Zo heeft hij zich ingespannen voor kinderopvang en werkpauzes voor borstvoeding. Hij is een groot liefhebber van kunst en cultuur en Sharjah telt een aantal prestigieuze musea en universiteiten.

Voetbalfan

‘Sjeik Dokter Sultan’ bemoeit zich ook intensief met sport. De directie van de overkoepelende Sharjah Sports Club is door hem benoemd. Het behalen van de landstitel leverde Sharjah FC een bonus van de sultan op van omgerekend ruim 3,5 miljoen euro. Bij het uitdelen van die beloning vertelde hij een groot voetbalfan te zijn en maande hij spelers zich neer te leggen bij de beslissingen van de scheidsrechter.

De toespraak en de adviezen vormden voor de staf van de club een grote aansporing om de komende jaren goed te blijven presteren, verklaarde coach Abdul Aziz Al Anbari na afloop in een persbericht.

Een zoon van de sultan, Khalid Qasami, werd vorig jaar dood aangetroffen in zijn penthouse in Londen. Volgens Britse media was de 39-jarige prins als modeontwerper een buitenbeentje in de familie en was hij verslingerd aan drugs en prostituees. Hij werd onder grote belangstelling begraven in de koning Faisal-moskee in Sharjah.

Het regime van de VAE timmert al langer aan de weg in het Europese voetbal. Sjeik Mansour is sinds 2008 eigenaar van Manchester City, dat in die periode met een transfersaldo van minus 1,2 miljard euro een wereldrecord heeft gevestigd. Mansour is in eigen land vice-premier en minister. Een onderzoeker van Amnesty International omschreef de investeringen van de VAE in Manchester City onlangs als ‘een van de meest onbeschaamde pogingen om het zwaar besmeurde imago van een land schoon te wassen via de glamour van het voetbal’.