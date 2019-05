Ajax: bedreigingen F-side tegen media onacceptabel

Ajax noemt de bedreigingen onacceptabel. 'Wij keuren vanzelfsprekend elke vorm van geweld af. Dat geldt ook voor bedreigingen. Iedereen moet met een veilig gevoel naar het stadion kunnen gaan. En de media moeten gewoon hun werk kunnen doen.'



De F-side waarschuwde woensdag dat journalisten weg moeten blijven bij samenkomsten van supporters, en bedreigden journalisten die wel komen opdagen. 'Er komen voor ons nog een paar wedstrijden, die wij moeten winnen om drie prijzen te kunnen pakken. De pers zal ook hierbij massaal aanwezig zijn. Daarom waarschuwen we nog één keer: gewoon oprotten met jullie cameraatjes! Jullie zijn vanaf nu aangeschoten wild.'



Een deel van de verklaring waarin de bedreiging stond, is inmiddels verwijderd.



Aangifte

De bedreiging van de harde kern was een reactie op een botsing tussen twee journalisten van De Telegraaf en een Ajaxsupporter afgelopen dinsdag. Voor aanvang van de Champions Leaguewedstrijd tegen Tottenham Hotspur in Londen ging de supporter de twee journalisten te lijf. Terwijl de camera draaide, sloeg hij de verslaggever in het gezicht en gaf hij een duw tegen de camera. De beelden verschenen op internet.



F-side schreef over de klap: 'Dan gebeurt er iets wat we allemaal hebben kunnen zien, een F-sider doet wat ie moet doen.'



Beide journalisten deden aangifte en de verdachte is aangehouden.