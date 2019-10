Ajax, AZ en dan de rest: de kaarten lijken al geschud in de eredivisie

Wat zeggen de uitslagen van PSV-AZ (0-4) en Ajax-Feyenoord (4-0) over de rest van de competitie? In elk geval dat AZ een blijvertje is in de top van het klassement.



De Alkmaarse club slaagde er jaren achtereen niet in te winnen van de traditionele top-3 (Ajax, Feyenoord, PSV), maar met die frustratie heeft AZ afgerekend. Eind vorig seizoen werd in eigen stadion al met 1-0 gewonnen van Ajax en PSV. In deze nog prille competitie moesten Feyenoord (0-3) en dus ook PSV zondag in eigen huis diep buigen voor de jonge maar talentvolle spelersgroep van trainer Arne Slot.



Of AZ werkelijk in staat is dit seizoen mee te doen om het kampioenschap zal de komende maanden duidelijk worden. Op 15 december staat AZ-Ajax op het programma. Een topper om naar uit te kijken: Calvin Stengs versus Hakim Ziyech. Dusan Tadic tegen Myron Boadu, die twee keer scoorde tegen PSV. Teun Koopmeiners contra Donny van de Beek.

Super Sunday

De uitslagen geven de verhoudingen wel aardig weer: koploper Ajax heeft zes punten meer dan AZ en PSV, Feyenoord staat niet ver van de degradatieplaatsen (twaalfde). Super Sunday werd een martelgang voor trainer Jaap Stam, die tijdens de klassieker de indruk wekte dat hij de handdoek het liefst in de ring wilde gooien.

Ajax wervelde in de eerste helft door de Johan Cruijff Arena. Met een 4-0 ruststand kwamen de Rotterdammers nog goed weg.

Offensieve smaakmakers

Was Ajax superieur tegen de rivaal, AZ mocht niet mopperen met de geringe tegenstand die PSV bood. Mark van Bommel miste behalve de geschorste Nick Viergever en Jorrit Hendrix ook alle offensieve smaakmakers. Donyell Malen, Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren waren geblesseerd. Bovendien stond PSV na twintig minuten met tien man, na een rode kaart voor Ryan Thomas.

Vorig seizoen nam Ajax de koppositie van PSV pas enkele weken voor het einde van de competitie over, op doelsaldo nota bene. Toch rekent trainer Erik ten Hag zich niet rijk. “Het is een cliché, maar de prijzen worden pas in april of mei verdeeld. Dat zal dit seizoen niet anders zijn.”

