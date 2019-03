Ajax-assistent Alfred Schreuder naar Bundesliga

Met Christian Poulsen (39) komt er geen onbekende binnen als opvolger van Schreuder. Ook voor Ten Hag niet. Poulsen behaalde afgelopen jaar het hoogste UEFA-trainersdiploma en liep vanaf september een paar maanden stage bij het eerste elftal van Ajax.



Bij Ajax sloot hij in 2014 zijn loopbaan als voetballer af, met twee kampioenschappen op zak. Hij kon nog een jaar bijtekenen, maar hij wilde de club per se als voetballer verlaten niet als bankzitter.



Poulsen speelde in alle grote competities van Europa - Duitsland (Schalke 04), Spanje (Sevilla), Italië (Juventus), Engeland (Liverpool) en Frankrijk (Évian) - en hij kwam tot zo'n 600 wedstrijden als prof, inclusief 92 interlands. Met Denemarken nam hij deel aan twee WK's (2002 en 2010) en een EK (2004).



Thuis in Kopenhagen oriënteerde hij zich op een leven ná het profvoetbal. Hij liep marathons - 'Mijn eerste ging in 2 uur en 58 minuten. Ik moet uitgedaagd worden' -begon met een trainerscursus en gaf individuele trainingen aan voornamelijk jonge talenten bij B93, een tweededivisieclub uit Kopenhagen. Maar vooral genoot hij met zijn vrouw, dochter en twee zoons van avontuurlijke, leerzame reizen. Naar Kenia, naar Japan.



En nu keert hij dus als (assistent-)trainer terug bij de club waar hij de laatste twee seizoenen van zijn profcarrière beleefde. Hij had nog best wat langer in Amsterdam willen blijven. "Ik was in een levensfase dat ik oog kon hebben voor de dingen om mij heen. Mijn vrouw en kinderen hadden het ook goed naar hun zin. We hadden tijd voor elkaar, we hebben vrienden gemaakt en we hebben genoten van de stad. Bij mijn eerdere clubs werd ik volledig opgeslokt door het voetbal. Dan isoleer je je van je gezin."



Al onderhield Poulsen met trainer Frank de Boer een moeizame relatie. Of moeizaam - de gelouterde Deen kreeg geen hoogte van wat de trainer van hem dacht en van hem wilde. "Ik was heel erg gericht op mijn plek in het elftal. Ik wilde spelen. Me laten gelden. Ik was met mezelf bezig. Totdat De Boer en ik op een dag een lang en goed gesprek hadden. De Boer zei: 'Je speelt niet elke minuut, maar elke minuut dat je hier bent, ben je belangrijk. Die jonge gasten: ze kijken allemaal naar jou.' Ik had dat kennelijk toch nodig, na al die jaren van profvoetbal, die bevestiging."



Op zijn 32ste werd Poulsen een voorbeeldprof, in de letterlijke zin. Hij trok anderen mee in zijn fanatisme. In het veld, buiten het veld. Gericht werken aan je fitheid, waar mogelijk extra trainingsuren maken. Schaven aan je tekortkomingen, je sterke punten nog verder aanscherpen.



Poulsen: "Frank de Boer heeft dat voor de hele groep destijds mooi omschreven. Hij noemde de organisatie bij Ajax een boom met appels. Er lopen zoveel trainers rond, oud-spelers, looptrainers, krachttrainers, diëtisten, mental coaches. Allemaal kundige mensen die je kunnen helpen een betere voetballer te worden. Maar je moet wél zelf plukken."



