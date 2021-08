Ajax-amateurs met oud-prof Enoh door in de beker

Beeld ANP

De amateurs van Ajax hebben de tweede voorronde van de landelijke KNVB-beker bereikt. Het Limburgse EVV werd in de eerste voorronde met 2-1 verslagen. De doelpunten van Ajax werden gemaakt door Jip Bartels en Stefan Smal. De wedstrijd werd niet gespeeld op sportpark De Toekomst maar op het veld van Only Friends in Amsterdam-Noord. Door die verhuizing mochten er tweehonderd toeschouwers bij het duel aanwezig zijn. Bij de amateurs van Ajax debuteerde oud-prof Eyong Enoh. De 35-jarige Kameroener, die 149 wedstrijden speelde in het eerste van Ajax, werd na een uur gewisseld.

Voor JOS Watergraafsmeer zit het bekeravontuur er al op. De club uit de zondag derde divisie ging thuis hard onderuit tegen Ter Leede. Het werd op sportpark Drieburg 5-1 voor de ploeg uit Sassenheim. Kevin Huijsman maakte uit een strafschop het doelpunt voor JOS, dat het duel met tien man eindigde. Tony Tol kreeg na een opstootje direct rood.

De loting voor de tweede kwalificatieronde is donderdagavond. Behalve de amateurs van Ajax zitten AFC en OFC bij de vijftig clubs in deze ronde. De winnaars plaatsen zich voor de eerste ronde van de KNVB-beker. De wedstrijden in de tweede kwalificatieronde worden gespeeld op 21, 22 en 23 september.

Basketbal

De Amerikaan Justin Mitchell en de Duitser Tibor Taras spelen komend seizoen bij de basketballers van Apollo Amsterdam. De 1,96 meter lange Mitchell komt over van Basel Starwings, dat op het hoogste niveau in Zwitserland uitkomt. De 26-jarige guard was daar goed voor gemiddeld 13 punten, 6 rebounds en 5 assists per wedstrijd. De Duitser Taras speelde in eigen land bij RheinStars Köln. De 1,98 meter lange guard maakte vorig seizoen bij Köln gemiddeld 18 punten per wedstrijd. De 24-jarige Taras kwam uit voor verschillende nationale jeugdselecties van Duitsland. Apollo heeft daarnaast de contracten van Jacopo Bertotti, Dexter Hope, Lucas Faijdherbe en Berend Weijs verlengd. Apollo begint de competitie op 24 september met een thuiswedstrijd tegen The Hague Royals.

Honkbal

Het was een goede week voor de honkballers van Amsterdam Pirates. De ploeg van coach Michael Duursma won drie keer overtuigend van Twins uit Oosterhout: 15-2, 6-0, 15-4. Pirates staat op de tweede plaats in de hoofdklasse. De achterstand op koploper Neptunus, dat deze week drie keer verloor van HCAW, is drie punten. Die achterstand is met vier wedstrijden te gaan nog overbrugbaar. Zeker omdat Pirates dinsdag thuis speelt tegen Neptunus. De winnaar van de reguliere competitie heeft het thuisvoordeel in de play-offs en plaatst zich voor de strijd om de European Champions Cup, de Champions League van het honkbal.

Vrouwenvoetbal

Vita van der Linden keert terug bij de Ajax-vrouwen. De 27-jarige verdediger komt over van het Franse Stade de Reims en tekent een contract voor één seizoen. Van der Linden speelde eerder tussen 2015 en 2019 al bij Ajax. Ze werd in die periode twee keer landskampioen en pakte drie keer de KNVB-beker. Van der Linden laat op de website van Ajax weten blij te zijn met haar terugkeer. “Na twee jaar ben ik weer terug op het oude nest. Dat voelt ontzettend goed. Die twee jaar in het buitenland zijn een hele gave ervaring geweest, maar ik kijk ernaar uit om weer voor Ajax te spelen.”