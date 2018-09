Ajax amateurs en De Dijk wachten nog op eerste zege

Amateurvoetbal

De Ajax amateurs en De Dijk wachten na vier wedstrijden in de zaterdag derde divisie nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. De Amsterdamse derby op sportpark de Toekomst eindigde zaterdag in een 1-1 gelijkspel. De Dijk kwam in de 47ste minuut door Randill Verwey met 1-0 voor. Celso Uhlenbeek maakte een kwartier later de 1-1. In de slotfase werd een doelpunt van de Ajax-aanvaller afgekeurd en daardoor pakte De Dijk voor het eerst dit seizoen een punt. Ajax staat na vier competitieduels met twee punten op de vijftiende plaats in de zaterdag derde divisie. De Dijk is voorlaatste.



AFC heeft zich goed hersteld van de nederlaag van vorige week bij Koninklijke HFC. Het elftal van coach Uli Landvreugd won gisteren thuis met 4-1 van De Treffers. Daar zag het lang niet naar uit. Met nog twintig minuten op de klok stond de club uit Groesbeek met 1-0 voor. Door doelpunten van Raily Ignacio (twee), Derre Kwee en Fouad Belarbi boekte AFC alsnog een ruime zege. Keeperstrainer Dennis Gentenaar van AFC zat toen niet meer op de bank. De oud-Ajacied kreeg in de rust vanwege het vermeend duwen van een assistent-scheidsrechter de rode kaart.



De wedstrijd tussen Swift en Ter Leede in de zaterdag hoofdklasse A is na een uur bij een 0-0 stand gestaakt. Scheidsrechter Maurice Paarhuis voelde zich op dat moment niet goed en hij besloot te stoppen. Er bleek op het terrein aan de Olympiaweg niemand gekwalificeerd om de arbiter te vervangen en daarom werd het duel definitief gestaakt. De wedstrijd wordt waarschijnlijk op 10 november uitgespeeld. Swift staat door de gestaakte wedstrijd na drie speelrondes nog altijd op nul punten in de zaterdag hoofdklasse A.



Handbal

De handbalsters van landskampioen VOC uit Amsterdam-Noord kenden een slechte start van het seizoen met de uitschakeling in de eerste ronde van de Europa Cup door de Slowaakse landskampioen Michalovce. Bovendien werd de wedstrijd om de Nederlandse supercup verloren van Quintus. VOC begon dit weekeinde wel goed in eredivisie. VZV uit 't Veld werd in sporthal Elzenhagen met 41-25 verslagen. Aristos, dat liefst zes basisspelers na het vorige seizoen zag vertrekken, verloor de eerste competitiewedstrijd van het seizoen in de manneneredivisie met ruim verschil. Tachos uit Waalwijk was met 30-15 te sterk voor de ploeg uit Amsterdam-West. Aristos speelde zich vorig seizoen pas via de nacompetitie veilig.



Hockey

De hockeysters van Amsterdam hebben voor het eerst dit seizoen verloren in de hoofdklasse. Landskampioen Den Bosch was met 2-0 te sterk voor de ploeg van coach Rick Mathijssen. Door de nederlaag zakt Amsterdam van de eerste naar de derde plaats in de hoofdklasse met een punt minder dan de nieuwe koploper SCHC. De vrouwen van Hurley pakte door een benutte strafcorner van Gitte Michels vijf minuten voor tijd bij Bloemendaal (1-1) het eerste punt van het seizoen. Pinoké speelde met 3-3 gelijk tegen Groningen.



Frédérique Malefason, Frances Westenberg en Pamela Raaff maakten de doelpunten voor Pinoké. De gelijkmaker van Groningen viel in de laatste seconde van de wedstrijd.



De hockeyers van Pinoké konden lang hopen op een goed resultaat bij de nog ongeslagen koploper Bloemendaal. Na drie kwarten stond het op 't Kopje nog 0-0. In het laatste kwart behield Bloemendaal door twee doelpunten binnen twee minuten toch nog als enige club in de mannenhoofdklasse de maximale score na vijf competitiewedstrijden.



Amsterdam bleef door een 2-1 zege bij Klein Zwitserland in het spoor van Bloemendaal. Jonathan Reid-Ross en Mirco Pruyser maakten in Den Haag de doelpunten voor Amsterdam, dat op de derde plaats staat met drie punten minder dan Bloemendaal. Pinoké staat met twee punten na vijf duels tiende.