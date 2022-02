Ajax amateurs contracteren Lesly de Sa

Beeld ANP XTRA

Voetbal

De amateurs van Ajax hebben zich versterkt met voormalig Ajaxtalent Lesly de Sa. De 28-jarige rechtsbuiten zat zonder club sinds zijn contract bij het Bulgaarse Tsarsko Selo Sofia vorig jaar niet werd verlengd. De Sa stond tussen 2012 en 2016 onder contract bij Ajax, maar brak nooit echt door. Hij werd in die periode verhuurd aan Go Ahead Eagles en Willem II. De afgelopen jaren speelde hij onder andere profvoetbal in Zweden en Slowakije. Met De Sa als invaller speelde de amateurs van Ajax in de zaterdag derde divisie in Friesland met 1-1 gelijk tegen Harkemase Boys. Het doelpunt van Ajax werd gemaakt door Kenneth Misa Danso.

Swift heeft in de zaterdag hoofdklasse B niet kunnen winnen van hekkensluiter Noordscheschut. Het bleef in Drenthe 0-0. Swift kreeg genoeg kansen en mogelijkheden, maar de bal wilde er niet in. Zelfs 8 minuten blessuretijd waren niet besteed aan de aanvallers. De Dijk verloor in dezelfde klasse in Aalten na een 0-0 ruststand met 2-0 van AZSV. Swift staat op de tiende plaats in de zaterdag hoofdklasse B en De Dijk is de nummer twaalf op de ranglijst.

Handbal

Handbalvereniging Aalsmeer heeft Tim Bottinga geschorst. Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen vorige week bij de wedstrijd tussen Aalsmeer en het Belgische Visé. In dat duel gingen spelers na een opstootje massaal met elkaar op de vuist. De 27-jarige Bottinga kwam van de reservebank en sloeg tegenstander Yves Vancosen in zijn gezicht. Bottinga kreeg een rode kaart, maar het bestuur van Aalsmeer heeft besloten de uitspraak van de tuchtcommissie niet af te wachten en de opbouwspeler voorlopig te schorsen. “De betreffende speler heeft diverse keren zijn excuses aangeboden en uitgelegd dat hij reageerde op de zware overtredingen die vooraf op zijn teamgenoot werden gemaakt,” meldt de club op de eigen website. “Het bestuur begrijpt de emotie maar geweld straffen met geweld is nooit de oplossing en zeker niet op een handbalveld!”

Zonder Bottinga won Aalsmeer dit weekeinde met 32-29 van Bevo. Het team staat op de vierde plaats in de BeNe-league.

Judo

De voormalig wereldtopper Ramadan Darwish gaat Amsterdamse judotalenten van TopJudo Amsterdam coachen. De 34-jarige Egyptenaar deed in de klasse tot 100 kilogram drie keer mee aan de Olympische Spelen, werd in 2009 derde bij de WK in Rotterdam en liefst negen keer Afrikaans kampioen. Hij neemt de komende jaren de wedstrijdjudoka’s tussen de 18 en 23 jaar onder zijn hoede. “Ik zie dat dit mogelijk is, want er lopen hier geweldige talenten rond,” aldus Darwish. “Mijn doel is zoveel mogelijk jonge judotalenten te helpen bij het behalen van hun olympische judodroom en om Amsterdam weer terug naar de judotop te brengen.”

Ajaxvrouwen

De voetbalsters van Ajax zijn weer koploper in de vrouweneredivisie. De ploeg van coach Danny Schenkel won de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle met 3-0. Het was de zesde overwinning op rij voor de vrouwen van Ajax. Romée Leuchter, Jonna van der Velde en Tiny Hoekstra maakten de doelpunten voor Ajax, dat een punt meer heeft dan FC Twente. De nummer twee kwam door een groot aantal coronabesmettingen dit weekeinde niet in actie.