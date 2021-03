Ajax-Ado begint later, zo hebben de spelers meer tijd voor herstel

Milan van Ewijk en Dusan Tadic. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Hoe eindigde Ajax-ADO vorig seizoen?

In 6-1. Met 7 verschillende doelpuntenmakers: Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch, Dusan Tadic en Lassina Traoré scoorden voor Ajax, John Goossens deed dat voor ADO.

Waarom wordt deze wedstrijd zo laat gespeeld op zondagavond?

Het duel is op verzoek van Ajax verzet van 16.45 uur naar 20.00 uur. De spelers hebben nu drie uur langer rust na de wedstrijd tegen Young Boys. “Dat maakt verschil,” zegt trainer Erik ten Hag. De medische en technische staf monitoren voortdurend de belastbaarheid van de voetballers. Ten Hag: “Het begint met de observatie. Je kent het bewegingspatroon van je spelers en je weet wat ze aankunnen. De data verschaffen extra inzicht: je krijgt een bevestiging of ontkenning van wat je hebt gezien. Dan neem je een beslissing over de belastbaarheid van de speler. Soms vóór de wedstrijd, maar ook tijdens de wedstrijd.”

Maar de ene speler komt toch veel vaker in actie dan de andere?

Daarom trainen zij gedifferentieerd: Ajacieden die veel spelen, zijn tussen de wedstrijden door alleen bezig met herstellen. De groep die minder speelminuten maakt, traint vaker. Ten Hag: “En dan heb je de groep die heel weinig speelt, die spelers moet je echt zwaar belasten. Na een wedstrijd werken zij op het veld al een looptraining af. Een dag later krijgen zij een training die qua inspanning vergelijkbaar is met een wedstrijd – om alle energiesystemen te prikkelen. Als hun kans komt, moeten ook zij klaar zijn om te presteren.”

De resultaten zijn ernaar. In welke rijtjes is Ajax koploper?

De ploeg heeft de meeste punten (63) en het vaakst gescoord (78) en ondernam ook de meeste doelpogingen (376) en kreeg de meeste corners (184). Ajax heeft van alle teams in de eredivisie het meeste balbezit (64 procent) en is het nauwkeurigst in de passing (85 procent). De speler met de meeste assists in de eredivisie is Dusan Tadic (12). Met 12 doelpunten gaat Tadic de topscorer van de eredivisie, VVV-spits Giorgos Giakoumakis (24 treffers) niet meer bedreigen. Na Tadic scoorden Davy Klaassen (8), Antony (8), Lassina Traoré (7), Klaas-Jan Huntelaar en Sébastien Haller dit seizoen het vaakst voor Ajax in de competitie.

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

Over een roerige periode bij Ajax, die op 20 september 2010 begon met een column van Johan Cruijff in De Telegraaf, waarin hij alle geledingen van de club bekritiseerde. Nadat het door Ajax getrainde Martin Jol op 7 november in eigen stadion had verloren van ADO (0-1, doelpunt Wesley Verhoek) en een week later ook van AZ, schakelde Cruijff met zijn kritiek een tandje bij. Op dinsdag 23 november veegde Real Madrid in de Arena de vloer aan met Ajax (0-4). Op 6 december stapte Jol zelf op als trainer van Ajax. De ‘fluwelen’ revolutie was begonnen.