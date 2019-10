Klassiekerblog

Ajax absolute favoriet klassieker in de Arena

Ajax speelt zondag thuis tegen Feyenoord. De laatste keer dat de Rotterdammers de klassieker in de Arena wonnen was in 2005. Ook komend weekend is Amsterdam volgens de bookmakers weer de grote favoriet: wie succesvol inzet op Ajax krijgt momenteel maar 1,28 keer de inzet terug. Lees hier het laatste nieuws in aanloop naar de wedstrijd.