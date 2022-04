Ajax-aanvoerder Tadic brak vinger in wedstrijd tegen Feyenoord: ‘Ik voel geen pijn’

Dusan Tadic na de wedstrijd tegen FC Groningen. Beeld Getty Images

Tijdens de wedstrijden had de aanvaller geen last van de vinger. “Ik voel geen pijn,” aldus Tadic lachend. Bij zijn oude club Groningen scoorde Tadic en gaf hij een assist in de 3-1-overwinning van Ajax.

In de busreis terug keken de Amsterdammers naar de uitwedstrijd van PSV tegen FC Twente (3-3). “Het was een fijne reis,” zegt Tadic. “Zoals altijd keken we naar een wedstrijd die op dat moment bezig was. Het is fijn voor ons dat PSV punten heeft laten liggen, maar verder blijven we gefocust op onszelf.”

De koploper heeft nu een voorsprong van vier punten op de club uit Eindhoven. Tadic: “We hebben alles in eigen hand. We moeten laten zien wie Ajax is: de kampioen van Nederland.”

