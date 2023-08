Ajax-aanvaller Mohamed Daramy voor 12 miljoen naar Stade de Reims

Mohamed Daramy is vertrokken bij Ajax. Beeld ANP

De Franse club Stade de Reims betaalt een bedrag van 12 miljoen euro voor Damary, dat via bonussen kan oplopen tot 17,5 miljoen euro.

In de zomer van 2021 werd Daramy door Ajax voor 12 miljoen overgenomen van FC Kopenhagen, maar overtuigen deed de 21-jarige linksbuiten niet bepaald. Hij kwam in totaal in zestien officiële wedstrijden uit voor de hoofdmacht van Ajax, waarin hij drie keer wist te scoren.

Vervanger al in huis

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kreeg Daramy van de technisch staf van Ajax opnieuw de kans om zich te bewijzen, maar hij maakte weinig indruk. Een vertrek hing daardoor al enige dagen in de lucht. Vrijdagochtend ontbrak Daramy al op de training om zijn overstap af te ronden. De aanvaller stond in Amsterdam nog tot en met 30 juni 2026 onder contract.

Met Carlos Borges heeft Ajax de vervanger van Daramy al in huis. De 19-jarige Portugese vleugelaanvaller werd overgenomen van Manchester City.