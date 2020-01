Ajax aanvallend voorspelbaar zonder architect Ziyech

Beeld BSR Agency

Ajax begon zondagmiddag met een voorhoede met een gemiddelde leeftijd boven de 30 jaar. Maar Hakim Ziyech ontbrak om de aanvallers-op-leeftijd te voeden. Groningen vocht en counterde zich naar een verdiende zege.

Wie speelden bij Ajax voorin?

Dusan Tadic (31) was de spits, Quincy Promes (28) en Ryan Babel (33) bezetten de vleugels en Siem de Jong (30) was de schaduwspits. Samen zijn ze 122 jaar. Maar leeftijd en ervaring zeggen dus niet alles. De vier creëerden nauwelijks kansen.

De defensie van Groningen was niet onder de indruk?

Allerminst. Vooral rechtsback Deyovaisio Zeefuik ging ongegeneerd hard de duels aan met Promes en Babel, die soms moesten springen om het vege lijf te redden. Linksback Django Warmerdam stond zelfs aan de basis van de 1-0 voorsprong. Zijn pass op Kaj Sierhuis was op maat. Zo deden drie Ajacieden hun oude club pijn, letterlijk en figuurlijk.

Midweeks was Siem de Jong nog goed voor drie doelpunten.

Dat was tegen Spakenburg, een middenmoter uit de tweede divisie. FC Groningen trok een muur op voor het eigen doel waarop Ajax zich te pletter liep. Voor De Jong was het aanpoten. Zijn laatste basisplaats dateerde van 4 maart 2018, uit tegen Vitesse (3-2 nederlaag).

Kan Ajax niet zonder Hakim Ziyech?

Het zou vreemd zijn als Ajax afhankelijk is van één speler. Aan de andere kant: Ziyech is niet zomaar een speler. Hij is de architect van het aanvalsspel van Ajax; dit seizoen direct betrokken bij 35 procent van alle 152 doelpogingen van het elftal.

Maar er stond in Euroborg niemand op?

Het was aanvallend zeer pover en voorspelbaar wat Ajax liet zien. Een middenveld met Ryan Gravenberch, Donny van de Beek en Siem de Jong loopt niet over van creativiteit. Invaller Carel Eiting kon het elftal een kleine impuls geven, maar verder dan een treffer van Donny van de Beek kwam Ajax niet. Dat was niet genoeg voor een gelijkspel. Groningen had zich via Pascal Lundqvist al naar een 2-0 voorsprong gecounterd, hoewel Lisandro Martínez die bal zodanig beroerde dat doelman Bruno Varela – vervanger van de geblesseerde Andre Onana – kansloos was.