Ajacieden over de return in Napels: ‘Ben bang voor een oorwassing’

Diego Maradona, de held van Napels. Beeld AFP

Of hij er zin in heeft? “Tsja, iets minder na vorige week,” geeft Bas van Aerssen (37) toe. “Toen zat ik ook in het stadion. Dat was genieten, maar niet heus. Wat was dát waardeloos.”

In Amsterdam verloor de ploeg van Alfred Schreuder met een pijnlijke eindstand van 1-6. Veel supporters verlieten voor het laatste fluitsignaal de Johan Cruyff Arena, maar Van Aerssen niet. En hij vertrekt woensdagochtend vroeg ook gewoon naar Napels voor het uitduel.

“Als je naar iedere wedstrijd gaat, maak je ook de slechte potten mee. Ik moet zeggen dat ik nu ook tamelijk bang ben voor een oorwassing. Maar in goeie en slechte tijden ben ik Ajacied. Als je niks verwacht, kan het alleen maar meevallen.”

Van Aerssen vertrekt dit keer met één vriend richting de uitwedstrijd, terwijl hij normaal gesproken met een grote groep van de partij is. “Velen lieten het afweten. Met tien man in het centrum van Napels bier staan drinken, is niet handig. Napels staat bekend om de hooligans die op supporters jagen.”

Officiële waarschuwing

Door de bedenkelijke reputatie van de supporters van Napoli voelde Ajax zich genoodzaakt een veiligheidswaarschuwing af te geven, iets wat de club nooit eerder deed.

Het wordt supporters afgeraden om in de rood-witte clubkleuren de straten van Napels te betreden, en hen wordt op het hart gedrukt om geen kinderen mee te nemen. Ajax heeft zelfs bussen geregeld om de supporters veilig vanuit het centrum naar het stadion te begeleiden.

Dat de alarmbellen van Ajax zijn gaan rinkelen, blijkt niet onterecht. Een woordvoerder van Ajax bevestigt dat er maandagavond een Ajaxsupporter is neergestoken vlak bij zijn hotel in Napels. Er is nog weinig bekend over de toedracht.

De supporter heeft zich in het ziekenhuis laten behandelen en maakt het naar omstandigheden goed. De woordvoerder laat zelfs weten dat hij ‘gewoon aanwezig’ zal zijn bij de wedstrijd van woensdagavond.

Vraagtekens

Toch is de veiligheidswaarschuwing voor veel Ajacieden geen reden om de trip af te blazen. “Sportief gezien is het natuurlijk wat wankel momenteel,” vertelt Sander Hofman (37). “Maar supporter ben je in goede en slechte tijden.” En daar horen de clubkleuren volgens hem bij.

“We laten ons niet afschrikken door het bericht van Ajax. We zijn vaker bij uitwedstrijden en de sfeer kan weleens dreigend worden. Maar het is niet dat we ons ooit onveilig hebben gevoeld.”

Zelfs na het horen van het nieuws over de neergestoken supporter, kan Hofman zijn schouders ophalen. “Er verandert niks, we zoeken het gewoon niet op. Tijdens de wedstrijd trekken we gewoon ons Ajaxshirt aan.”

Ook Lars van Eijden (28), bijna altijd aanwezig bij de wedstrijden van zijn ploeg, zet zijn vraagtekens bij het nut van de waarschuwing. “De Ajacied pik je er toch wel uit. We steken af bij die Italianen. Je ziet het aan alles, de kledingmerken, het blonde haar, de lengte natuurlijk. Ik stond net in hartje Napels, en de drie Nederlanders staken met kop en schouders boven die Italianen uit.”

Mooie wedstrijd

Als het aan de Italiaanse Daniele Todaro (26) ligt, mag het allemaal wel wat minder met de zwartkijkerij op zijn ploeg. Hij is een Napoli-supporter, maar groeide op tussen de Ajacieden.

“Ik ben ervan verzekerd dat de Ajacieden een mooie wedstrijd tegemoetgaan. Je voelt het direct als je de stad inkomt. Voetbal is in Napels een deel van het leven. Het blijft een stad van twee gezichten.”

Of het steekincident voetbalgerelateerd was, is nog niet duidelijk. Daarover zegt Todaro: “Dat is hoe dan ook onacceptabel. Maar ik denk dat er nog steeds veel respect is tussen de twee ploegen. Ik bedoel, Maradona versus Cruijff. Mooier kan bijna niet.”