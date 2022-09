Ajacieden Brobbey, Rensch en Taylor in voorselectie Nederlands elftal

Kenneth Taylor, Jurriën Timber en Brian Brobbey in het shirt van Ajax. Beeld DeFodi Images via Getty Images

Taylor en Brobbey zijn sinds dit seizoen basisspelers bij Ajax en maken voor het eerst deel uit van de voorselectie van Oranje. Ook Rensch zit in de voorselectie. De verdediger werd wel al vaker opgeroepen en speelde tot dusverre één interland voor Oranje.

Doelman Andries Noppert, die deze zomer van Go Ahead Eagles naar sc Heerenveen verkaste, traint de komende tijd ook mee bij het Nederlands elftal. Noppert doorliep de jeugdelftallen van Heerenveen, maar brak nooit door in het eerste. Via omzwervingen bij NAC, Foggia (Italië) en FC Dordrecht belandde hij in januari vorig jaar bij Go Ahead Eagles. Onder de vleugel van trainer Kees van Wonderen ontpopte hij zich tot een stabiele kracht in het elftal. Deze zomer verhuisde de 28-jarige doelman met zijn trainer mee en staat Noppert onder de lat bij de club waar het ooit begon. Het heeft geleid tot een uitverkiezing in de voorselectie van Oranje.

Struijk

Pascal Struijk speelt al jaren in de Premier League bij Leeds United, waar hij centraal in de verdediging staat. Daar is hij onbetwiste basisspeler. Struijk kwam dit seizoen tot vijf duels in de Premier League, afgelopen jaargang speelde de 23-jarige verdediger 29 van de 38 duels. Struijk is in het Belgische Deurne geboren.

En Joey Veerman ziet zijn puike optredens bij PSV beloond worden met een uitverkiezing. De middenvelder speelt sinds januari 2022 in Eindhoven. Tegen Rangers FC baarde hij nog opzien met een opmerkelijk interview waarin hij na de uitschakeling voor de Champions League vertelde dat hij liever op ‘8' dan op ‘10' speelt. Sindsdien neemt Veerman met doelpunten PSV bij de hand.

Van Gaal kiest ervoor om vijf keepers mee te nemen de komende tijd voor het definitieve selectiemoment op 16 september naast debutant Noppert. Jasper Cillessen maakte deze zomer de overstap van Valencia naar zijn jeugdliefde NEC, Remko Pasveer is weer hersteld van zijn gebroken vinger en staat bij Ajax weer onder de lat. Dat geldt ook voor Justin Bijlow en Mark Flekken, de eerste keepers van Feyenoord en SC Freiburg.

Welke spelers definitief bij de selectie zitten voor de Nations League-duels met België en Polen wordt op vrijdag 16 september bekendgemaakt. Nederland staat bovenaan in de groep met tien punten uit vier wedstrijden.

Voorselectie

Keepers: Jasper Cillessen (NEC), Remko Pasveer (Ajax), Andries Noppert (sc Heerenveen), Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Feiburg) Verdedigers: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Denzel Dumfries (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Bruno Martins Indi (AZ), Devyne Rensch (Ajax), Pascal Struijk (Leeds United), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter). Middenvelders: Jordy Clasie (AZ), Steven Berghuis (Ajax), Ryan Gravenberch (Bayern München), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Joey Veerman (PSV) Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Royal Antwerp FC), Wout Weghorst (Beşiktaş JK