Ajacied Youri Regeer: ‘Vechten voor je plek is mooi. Ik geef elke dag alles’

Youri Regeer werd op zijn 14de Ajacied. Op zijn 16de tekende hij zijn eerste contract en na lang onderhandelen werd dat in 2022 verlengd tot 2025. Beeld Ron Baltus/Pro Shots

Wat voor een speler is Youri Regeer?

Een ranke voetballer met een groot loopvermogen, die met links en rechts even makkelijk trapt. Hij begon als middenvelder, maar maakte eind vorig seizoen onder Erik ten Hag zijn debuut in het eerste als rechtsback. Hij speelde onder meer mee in de kampioenswedstrijd tegen Heerenveen. Regeer omschrijft zichzelf als dienstbaar en multifunctioneel. “Ik ben vooral een teamspeler. Het is mijn karakter: waar ik nodig ben, spring ik bij.”

Waarom is hij dit seizoen nog zo weinig aan bod gekomen?

De vorige trainer Alfred Schreuder zag geen rechtsback in Regeer. Devyne Rensch en Jorge Sánchez kregen de voorkeur. En op het middenveld was de concurrentie (te) groot met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Mohammed Kudus. Regeer maakt sinds afgelopen zomer wel deel uit van de A-selectie, hij kreeg een eigen plek in de kleedkamer en een rugnummer (26). “Hoeveel jongens dromen daar niet van?” Maar zijn wedstrijden speelde hij in Jong Ajax, bij John Heitinga.

Hij had zelf op meer gerekend?

In elk geval gehoopt. Tijdens het trainingskamp in De Lutte, in de voorbereiding op het seizoen, sprak hij de hoop uit zoveel mogelijk minuten in het eerste te mogen maken. Bang om de strijd aan te binden is hij niet. “Vechten voor je plek is mooi. Ik ben een harde werker, een doorzetter. Ik geef elke dag alles.” Regeer stelde zichzelf een aantal doelen: zijn handelingssnelheid moest omhoog, en hij wilde aan spiermassa winnen. Met de krachttrainer en voedingsdeskundige van Ajax maakte hij zijn eigen programma. “Ik leef als een prof, ik doe en laat er alles voor om te slagen. De kleinste details kunnen het verschil maken.”

Waar komt Regeer vandaan?

Uit Zandvoort. Hij kent ieder straatje en steegje in de badplaats. Zijn vader Arend was een verdienstelijke voetballer die als prof bij Telstar speelde. Hij is tegenwoordig docent voetbal aan het Cios. Youri voetbalde in de jeugd bij SV Zandvoort. Bij die club was hij ook als trainer betrokken bij het team voor spelers tot 23 jaar. “Dat was leuk om te doen en het verschafte nieuwe inzichten: je ziet andere dingen dan je als voetballer ziet.”

Op welke leeftijd kwam hij bij Ajax terecht?

Regeer is bezig aan zijn zesde seizoen bij de club. Hij klom op via Rijnsburg en ADO. “Ik had de drive en de wil om zo hoog mogelijk te spelen.” Excelsior en ADO kregen hem al snel in het vizier, en toen hij in Den Haag speelde, klopte Ajax aan. Regeer werd op zijn 14de Ajacied. Op zijn 16de tekende hij zijn eerste contract en na lang onderhandelen werd dat vorig jaar verlengd tot 2025.

Is er nog iets dat we moeten weten over Youri Regeer?

Dat hij tweevoudig winnaar is van de Gouden Handschoen misschien? Een prijs voor de beste doelman van de Frans Hoek keepersdagen. “Ik heb twee keer meegedaan, twee keer gewonnen. Ik was helemaal geen keeper, maar het was schoolvakantie en ik wilde altijd sporten. Ik deed voor de lol mee, maar haalde beide keren de finaledag. De finale was een soort afvalrace. Je moest allemaal oefeningen doen en de groep werd steeds kleiner. Uiteindelijk won ik twee keer de shoot-out, maar het heeft niet geleid tot een keeperscarrière. Ik heb Frans Hoek ook niet gezien.”

Onder druk bezwijkt Regeer dus niet?

Over zijn eredivisiedebuut vorig jaar april, in de wedstrijd tegen PEC Zwolle, zegt hij: “Het viel me nog mee hoe zenuwachtig ik was toen ik die ochtend opstond. Ik wist al twee dagen dat ik zou spelen. Je groeit ook langer naar dat moment toe. Tijdens trainingen merkte ik dat ik dichter bij het niveau van de groep kwam. Er waren in die periode wat blessures, toen Ten Hag zei: ‘Je traint goed, zaterdag krijg je de kans.’ Dat zijn woorden waar je op wacht. En dan moet je die kans ook grijpen. Het is niet makkelijk. De eisen aan jonge spelers worden steeds hoger. En je geduld wordt enorm op de proef gesteld. Soms zit je op de reservebank en denk je: waarom kom ik er niet in bij die stand? Je moet dus niet alleen fysiek maar ook mentaal sterk zijn. Dat doorzetten heb ik van mijn ouders, die geven allebei ook niet snel op.”

En zijn geduld wordt nu opnieuw beloond?

Nieuwe trainer Heitinga heeft in elk geval meer oog voor de jeugd dan Schreuder. Om die reden sloeg Regeer onlangs een aanbod af om verhuurd te worden aan Emmen. Zondag, uit tegen Cambuur, vielen Jorrel Hato, Kian Fitz-Jim én Regeer in. Dat was vast even slikken voor rechtsback Jorge Sánchez (25), Mexicaans international, maar het hoort bij Ajax: de eigen opleiding is de belangrijkste levensader van de club.

