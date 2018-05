Ajacied Tagliafico met Argentinië naar WK

De superster van FC Barcelona hoopt zijn land komende zomer dan eindelijk naar de wereldtitel te kunnen leiden.



Messi bereikte vier jaar geleden met Argentinië de finale van het WK, door Oranje in de halve finales via strafschoppen te verslaan. In de eindstrijd moesten de 'Albicelestes' in de verlenging buigen voor Duitsland (0-1).



Tagliafico (25) debuteerde vorig jaar in het Argentijnse elftal. De verdediger verhuisde in de winter van Independiente naar Ajax. De Argentijn veroverde direct een basisplaats in Amsterdam. Tagliafico speelde vijftien competitieduels in de eredivisie, waarin hij een sterke en betrouwbare indruk maakte.Het levert de Ajacied een uitnodiging voor het WK op.



Icardi

Dat geldt niet voor Mauro Icardi, de spits van Internazionale die dit seizoen liefst 29 doelpunten maakte in de Serie A en daarmee gedeeld topscorer werd. Sampaoli verkiest de aanvallers Messi, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain en Sergio Agüero boven Icardi.



De 33-jarige Javier Mascherano, die Barcelona begin dit jaar verruilde voor de Chinese club Hebei China Fortune, begint aan zijn vierde WK. De middenvelder speelde al ruim 140 interlands.



De nummer twee van het laatste WK speelt in groep D tegen IJsland, Kroatië en Nigeria.