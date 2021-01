Ajacied Tadic: ‘Veel rusten, goed eten, hard trainen. Dat zijn mijn 3 pijlers’

Dusan Tadic: ‘Er is geen betere club voor jonge spelers dan Ajax. Je kunt hier zo veel leren, zó veel progressie boeken.’ Beeld ANP

Het is de dag na Ajax-Willem II. Heb je goed geslapen?

“Niet echt. Ik vind dat altijd moeilijk na late avondwedstrijden. Ik speelde alleen de tweede helft. Ik ben blij dat ik met een assist en een goal belangrijk kon zijn, want we hadden het moeilijk. Het is voor mij geen probleem om pas halverwege het veld in te komen. We zijn professionals. We moeten klaar zijn om te doen wat wordt gevraagd. De trainer rouleert veel, om spelers fris te houden. Ik heb hem gezegd dat hij mij niet zo vaak rust hoeft te geven. Ik voel me het best als ik veel wedstrijden speel. Die intensiteit moeten topsporters aan kunnen. Mensen zijn net als dieren: ook wij kunnen over onze limiet heen gaan. De geest is sterker dan het lichaam. Mijn mentale kracht is groot.”

Zondag wacht alweer de volgende wedstrijd, uit tegen AZ. Hoe zien die twee tussenliggende dagen eruit?

“Veel rusten, goed eten, hard trainen. Dat zijn mijn drie pijlers. Vandaag train ik hard, dat doe ik altijd twee dagen voor een wedstrijd. Ik kom niet op het veld, ik werk in de gym: fietsen, krachttraining, stabiliteitsoefeningen. Morgen doe ik het iets rustiger aan. Daar voel ik me het prettigst bij. Het programma is overladen, dus er is weinig tijd voor ontspanning, maar ik merk wat dat betreft zelf weinig verschil met andere seizoenen. Ik mis alleen het publiek heel erg. Je wilt de emotie voelen in de stadions, positief of negatief. Een doelpunt vieren met de mensen die van jouw club houden, maar ook de teleurstelling horen van diezelfde supporters na een mislukte actie. Dat stimuleert óók.”

Hoe zie jij de titelstrijd voor je: als een race tussen Ajax en PSV of zijn meer clubs in staat zich daarin te mengen?

“Ik schrijf AZ, Vitesse en Feyenoord niet af in de titelrace. Maar als je naar de stand kijkt, staan Ajax en PSV nu het dichtst bij elkaar. Januari was een zware maand. We hebben niet elke wedstrijd negentig minuten goed gevoetbald, maar wel veel gewonnen. Van Ajax verwacht iedereen betoverend spel, en dat proberen we ook zeker te bieden, maar dat lukt niet altijd. Ajax heeft geleerd op die moeilijke momenten te strijden. Dat heeft ons veel gebracht, ook in dat jaar dat we de halve finales van de Champions League haalden, want ook in die cyclus was het voetbal niet altijd goed.”

Geloof jij in vorm?

“Tot op zekere hoogte wel, maar ik geloof vooral in consistentie. In de benadering van je werk, in je manier van spelen en trainen. Niet de ene week een 5 halen en de week daarna een 9. Dat mogen alleen de heel jonge spelers, niet de ervaren krachten. Ik presteer al heel mijn carrière vrij stabiel en ik doe daar alles voor. Wat niet wil zeggen dat ik elke wedstrijd uitblink. Na het duel met Fortuna hoorde ik zeggen dat ik niet in mijn beste vorm verkeer. Ik gaf in die wedstrijd voor rust drie passes die een assist hadden kunnen zijn. Zo gaat dat. Soms creëer je grote kansen die geen doelpunt opleveren. Het ligt er maar aan vanuit welk perspectief je kijkt: je hebt statistieken en je hebt de wedstrijd.”

Ben je blij dat Nicolás Tagliafico zijn vorm weer heeft?

“Hij is een geweldige speler. Heel compleet, een strijder die ook kan aanvallen. Met Ryan Gravenberch vormen we vaak de linkerflank. We hebben wel een klik samen, en dat moet ook. Je hebt geen zes maanden om eens rustig aan elkaar te wennen. Eén of twee trainingen, een paar keer praten met elkaar en dan moet het goed zijn. Meer tijd is er niet in het voetbal. En goede voetballers hebben ook vaak niet meer tijd nodig om elkaar te verstaan. Ryan is jong en leergierig. Hij luistert naar me. Mooi om te zien hoe snel hij verbetert, en hoeveel tijd hij steekt in zijn eigen ontwikkeling. Succes komt niet zomaar uit de boom vallen. Je moet lijden. Alle extra’s die je investeert, leveren je een plusje op. Als je tien plusjes hebt, schiet je die ene bal niet over het doel maar in de kruising. Dan valt het jouw kant op. Dat lijkt geluk, maar je hebt het zelf die kant op geduwd.”

Wat is jouw advies aan Brian Brobbey?

“Verleng je contract en blijf bij Ajax. Er is geen betere club voor jonge spelers dan Ajax. Je kunt hier zo veel leren, zó veel progressie boeken. Doe je het goed bij Ajax, kun je uiteindelijk naar de vijf of zes beste clubs ter wereld. Ik begrijp dat er veel mensen in de omgeving van die jonge talenten zijn die met ze mee denken, en ze proberen te helpen bij hun keuze, maar ze moeten echt kijken naar wat belangrijk is voor hen zelf.”